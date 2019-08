1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Viernes, 23 Agosto 2019

Su origen es cuestionado, pero su futuro está intacto. Cuatro organizaciones políticas fueron inscritas ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) pese a que no cumplieron todos los requisitos de ley, según la Contraloría General del Estado. Aunque existe la evidencia de ilegalidad, ningún ente quiere tomar medidas en contra de los infractores. Aseguran que no hay un marco jurídico que avale, por ejemplo, la eliminación de los movimientos en el registro electoral.

Los implicados, según el informe DNA1-0053-2019, son Justicia Social, Podemos, Libertad es Pueblo y Fuerza Compromiso Social. Este último fue fundado por el investigado por corrupción Iván Espinel, pero ahora sirve de plataforma política para el expresidente Rafael Correa (también investigado por la justicia) y sus coidearios.

La Contraloría General determinó que esos cuatro movimientos políticos “no cumplieron con los requisitos legales establecidos [para obtener la personería jurídica], debido a que los directores nacionales de Organizaciones Políticas [del CNE] no coordinaron ni verificaron el registro de afiliados, adherentes y adherentes permanentes”.

Ante la enorme falencia, el ente de control solicita que el Consejo tome “acciones tendientes a considerar y vigilar la situación legal de los cuatro movimientos nacionales”. No propone, sin embargo, que se retire la personería jurídica.

¿Por qué? La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaint, explicó que la Contraloría no puede solicitar el retiro de la personería jurídica porque no existe una ley o normativa que permita esa sanción cuando se detecta que el registro inicial fue irregular. Es decir, Justicia Social, Podemos, Libertad es Pueblo y Fuerza Compromiso Social pueden seguir existiendo aunque, según los registros revisados por la Contraloría, nacieron por un error del CNE.

Atamaint dijo que recibió el informe, aprobado el 1 de agosto, y lo remitió a todos los departamentos involucrados dentro del Consejo. Señaló que respetará y acatará todas las recomendaciones formuladas, pero insistió en que no se puede retirar la personería jurídica pese a la evidencia.

¿Habrá sanciones o algún tipo de castigo? La presidenta dijo, durante un evento de ONU Mujeres, en Quito, que el Departamento Jurídico del CNE estudia todas las alternativas y espera, en no menos de 15 días, tener una sesión del pleno para discutir los caminos. No quiso adelantarse porque aún no hay un camino claro.

Expreso consultó con Fuerza Compromiso Social y otros movimientos involucrados sobre la situación. Vanessa Freire, titular del organismo aliado al correísmo, señaló que no ha sido notificada por el CNE o la Contraloría. Tampoco ha recibido una argumentación sobre lo encontrado.

Cuentas

El Consejo revisa los gastos

El Consejo Nacional Electoral (CNE) todavía está revisando los gastos de las organizaciones políticas durante las elecciones de marzo de este año. En los próximos días se profundizará en el tema y se espera que se establezcan sanciones para los movimientos y partidos políticos que no justificaron los recursos asignados.

También habrá resultados de la investigación que se desarrolla a los gastos de campaña que hizo el movimiento Alianza PAIS.

Para saber Yasunidos La situación del colectivo que pide consulta popular es compleja porque no existen los registros ni documentos. Contencioso Las anomalías que detecta el CNE pasan al Tribunal Contencioso Electoral y desde ahí se emiten sanciones. Normativa El CNE presentó una serie de reformas al Código de la Democracia. Deberían aprobarse un año antes de elecciones. (Expreso)