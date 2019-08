1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Lunes, 19 Agosto 2019

La percepción de que la Asamblea Nacional se ha concentrado más en la fiscalización que en la legislación fue abordada en el espacio Empezando el día de PúblicaFM. La asambleísta por Alianza PAIS, Ana Belén Marín, contestó a estas y otras interrogantes este lunes 19 de agosto de 2019.

Marín señaló que la Asamblea Nacional tiene la responsabilidad de cumplir los 2 ejes. Argumentó que hay más de 30 leyes aprobadas y se han construido muchas normativas pero en su opinión “los medios de comunicación han dado mayor realce a los procesos de fiscalización”.

Al comentar el juicio político contra Verónica Espinosa, exministra de Salud, que en primera instancia no fue destituida y al siguiente día se concretó su salida, aclaró que la ley dice que se puede reconsiderar una decisión en la misma sesión o en la siguiente. Por eso, explicó, un día después se alcanzaron los 3 votos adicionales que dieron paso a la censura.

La también integrante del Consejo de administración legislativa reconoció que se encuentran pendientes otros procesos de fiscalización. Mencionó los casos de “arroz verde” y un pedido de juicio político que se ha ingresado contra el exministro de Cultura. Aclaró que el relacionado con Richard Martínez, ministro de Finanzas, fue retirado por propia decisión del asambleísta Raúl Tello.

Ausencias de las comisiones y el pleno

Sobre los casos de las comisiones que en 90 días no han laborado, como las del trabajo y gobiernos locales, dijo que hay posturas personales que no dejan avanzar. “Hay algunos legisladores que no colaboran en ese sentido”, puntualizó.

“Al regreso de la vacancia aspiramos a reunirnos con las comisiones cuyos legisladores están con problemas. Y buscar solución, no se puede postergar, el país necesita que todas las comisiones estén habilitadas”. Agregó que hay problemas con otras 2 comisiones: la de derechos colectivos y la de relaciones internacionales que tampoco han tenido el quórum requerido.

Acerca de la asistencia de los legisladores a las sesiones de la Asamblea planteó que es obligatoria, aunque se puede tener problemas personales. “Pero no puede ser que en 90 días no vayas a ninguna sesión para bloquear el funcionamiento de una comisión, como han hecho legisladores social cristianos y de la revolución ciudadana”.

Para la vuelta de la vacancia, la también miembro de la comisión de régimen económico y tributario mencionó algunas de las prioridades de la Asamblea Nacional. Destacó “el Código Orgánico de Salud, bastante debatido por espacio de 6 años”, y el Código Integral Penal “al que se le ha propuesto reformas”, así como la enmienda constitucional “para la limitación de funciones del Cpccs”. (Medios Digitales)