La Hora de Quito

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Miércoles, 14 Agosto 2019

Independiente del Valle volvió a hacer historia. Un gol del español Dani Nieto le permitió acceder a las semifinales de la Copa Sudamericana 2019. Se convirtió en el segundo equipo ecuatoriano en pasar a estas instancias. Antes, en cuatro ocasiones, lo había hecho Liga de Quito.

Con la tribuna y la preferencia del Olímpico Atahualpa casi llenas se realizó el cotejo de vuelta, entre los ‘Rayados’ del Valle e Independiente de Avellaneda. El ¡sí se puede! se escuchó al inicio y al final del partido. Los hinchas del fútbol fueron a deleitarse con este duelo.

Con un desborde de Torres, por el costado izquierdo, Nieto recibió el balón y con un remate cruzado marcó el único tanto del compromiso, a los 78 minutos. Con este resultado, el marcador global se igualó 2-2, pero el gol marcado por los del Valle en Buenos Aires le dio la ventaja y dejó fuera al ‘Rey de Copas’ del torneo sudamericano.

El cuadro ecuatoriano demostró que los 5 millones de su inversión fueron superiores a los 15 millones de su rival. La paciencia y el orden táctico predominaron.



En juego

El primer tiempo arrancó con un Independiente del Valle dispuesto a hacer respetar su condición de local. Los ‘Rojos’, comandados por Sebastián Beccacece, plantearon un juego defensivo para intentar guardar el resultado obtenido en Buenos Aires (2-1). Y ese fue su error.

En el segundo tiempo, el cuadro argentino no cambió el esquema. Mientras tanto, Independiente del Valle, que fue timoneado por Christian Pellerano dentro del campo, no dejó de buscar espacios para alcanzar el gol, que les daría la clasificación histórica.

Sobre el tiempo reglamentario, Jorge Figal cometió una falta sobre el guardameta Jorge Pinos y fue amonestado con la segunda tarjeta amarilla, dejó con 10 hombres a los ‘Diablos rojos’.

Independiente del Valle, como es su característica, no se guardó atrás y continuó generando jugadas de peligro, para ampliar el marcador y asegurar su clasificación, aprovechando la inferioridad numérica de su rival. Pero no logró aumentar el marcador y no fue necesario.

Al término del compromiso, los jugadores del cuadro argentino se acercaron al juez central para reclamar por la expulsión de Figal, dejando en evidencia, además, su inconformidad por el resultado final.

Fuente: La Hora