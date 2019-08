1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Martes, 13 Agosto 2019

La exministra de Transporte María de los Ángeles Duarte estuvo casi tres horas en la Fiscalía. Ella acudió este lunes a dar una versión sin juramento en el caso Sobornos 2012-2016 por solicitud propia.

Lo primero que hizo fue aclarar que la diferencia en su declaración patrimonial se debió —según ella— a que cuando se trabaja en el sector público los décimos, viáticos y subsistencias no aparecen en la tributación.

Es así que negó inconsistencias patrimoniales. Precisó que no se había percatada de que por un error hizo una declaración “un poco inferior, pero en 40.000 dólares a lo que me había ingresado, están todos los cheques nada injustificado”. Aseguró que eso obedeció a un trabajo que realizó durante un año cuando no estuvo en el sector público y que el problema ya fue subsanado.

También habló sobre el trabajo que hizo durante 21 meses en una empresa que está construyendo el hospital de Durán, en donde recibió un sueldo por ese tiempo. “Cuando escucharon (la empresa que la contrató) del escándalo y ellos sin saber de qué se trataba fueron involucrados” le pidieron la renuncia. “Así es que por culpa de todo esto estoy sin trabajo”, informó.

Duarte evidenció los reparos que pone a los elementos que recopiló la Fiscalía para investigarla por los presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias y asociación ilícita en concurrencia real de infracciones.

Dijo que hay terribles inconsistencias entre las hojas Excel de la computadora de Laura Terán y los apuntes del cuaderno de Pamela Martínez, exasesora de Rafael Correa.

Otra de sus críticas fue a los señalamientos de Martínez, que dijo que nunca abría los sobres que entregaba, y se preguntó: “¿pero si no ve los sobres de dónde salen los valores”. Reiteró que es inocente y que nunca pidió sobornos a los contratistas.

Duarte, Terán y Martínez son investigadas junto con Alexis Mera en el caso de los supuestos aportes ilegales de contratistas del Estado a movimiento PAIS. La semana pasada, Rafael Correa y otras 21 personas fueron vinculadas al caso.

La jueza Daniella Camacho dictó prisión para Correa, Jorge Glas, Wálter Solís, Vinicio Alvarado y Yamil Massuh. La defensa de Correa apeló al mediodía la orden de prisión. Un tribunal de la Corte resolverá el recurso. (Expreso)