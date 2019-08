1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Martes, 13 Agosto 2019

La defensa de la cúpula correísta apunta a la existencia de incongruencias e inconsistencias en los apuntes del cuaderno de Pamela Martínez, exasesora del expresidente Rafael Correa, y en los archivos hallados en la computadora de su exasistente Laura Terán.

Todo ello para desvirtuar la supuesta participación de sus defendidos en lo que la fiscal general Diana Salazar describió como una “bien estructurada organización delictiva de exfuncionarios públicos y contratistas” del Estado, en la que colocó a Correa a la cabeza.

El objetivo era captar aportes supuestamente ilegales de contratistas del Estado dirigidos a movimiento PAIS y el sostenimiento del proyecto político de la revolución ciudadana.

Entre las decenas de conversaciones existentes en el BlackBerry atribuido a Martínez también se cuentan chats con Heriberto Glas, hermano del exvicepresidente Jorge Glas. Hablan del Colegio de Abogados de Guayas.

Martínez le dice que Correa ya dijo que sea su esposo Jimmy Salazar el presidente del gremio. Heriberto respondía que le iba a decir a su hermano que lo apoye.

En septiembre de 2014, Martínez decía: “buenas tardes, podrás reunirte conmigo y el tío a las 09:00 el día lunes? Él respondía que “el lunes tengo audiencia en La Florida desde las 08:30 hasta las 12:00, tres audiencias de corrido” y las fechas se acomodaban.

Expreso consultó al hermano del exvicepresidente por su participación en los diálogos. No recordó ese chat con Martínez. Indicó que conoce a la exasesora desde hace varios años por los Boys Scout del colegio Cristóbal Colón y por actividades del Colegio de Abogados del Guayas.

Pero insistió: “Nunca participé en nada relacionado con temas de Gobierno. Ya que siempre me he dedicado a mi profesión de abogado y exclusivamente me he desenvuelto asesorando legalmente a empresas privadas y nunca gubernamentales”.

La versión de la exministra de Transporte María Duarte, según las defensas, ayuda a desvirtuar la tesis fiscal. Carlos Alvear, uno de los abogados de Correa, dijo que Duarte pudo manifestar la incongruencia de los registros de Arroz Verde con el código L2, asignado a ella en los apuntes de Pamela Martínez, exasesora del exmandatario, dentro de la trama de los supuestos aportes ilegales de contratistas del Estado a PAIS. Insistió que es de suponer que en el cuaderno se anota lo que ocurre día a día y en lo escrito por Martínez no hay línea de tiempo lógica, “no hay congruencia ni en datos ni en fechas de Arroz Verde”.

Ayer, Duarte explicó que ella dejó de ser ministra en marzo de 2014. Pero su nombre siguió apareciendo en los registros con el código L2. Aseguró que es inocente y que nunca pidió sobornos a los contratistas. Entre las aclaraciones que hizo en la Fiscalía, es la diferencia en su declaración de bienes en la que por un error no declaró 40.000 dólares por décimos, subsistencias y otros rubros, pero que eso ya se subsanó.

Reconoció que estuvo trabajando por 21 meses en la empresa que construye el hospital de Durán, pero que perdió el empleo tras el escándalo de los Sobornos 2012-2016.

Y como lo anunció el jueves pasado Fausto Jarrín, defensor de Correa, apeló la prisión preventiva dictada en contra de su cliente. Él espera que un tribunal revoque la orden de prisión dictada por la jueza Daniella Camacho.

Jarrín espera que al igual que ocurrió en el caso Balda también en este caso Interpol niegue el pedido de difusión roja para el exmandatario.

Y cuando falta un mes y medio para que concluya la instrucción fiscal del caso, la Fiscalía llamó a 10 personas para que rindan hoy su versión.

Versiones

Fiscalía hace citaciones

La exministra de Transporte Paola Carvajal y el exsecretario de la Administración Vinicio Alvarado están en la nueva lista de convocados a la Fiscalía a dar versión. Carvajal ha sido citada para el 19 de agosto a las 14:30 y Alvarado ampliará su versión desde Caracas, el 20. (Expreso)