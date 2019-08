El Universo de Guayaquil

Jueves, 08 Agosto 2019

Municipios, prefecturas, gobernaciones y demás instituciones públicas pagaron más de $ 200 millones por espectáculos artísticos y culturales entre el 2016 y lo que va del 2019.

El ministro de Cultura, Juan Fernando Velasco, informó que las contrataciones fueron por régimen especial, según el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop).

De este monto, menos del 5% se destinó a artistas nacionales, lo cual contraviene el artículo 119 de la Ley de Cultura, según el cual las instituciones públicas del Sistema Nacional de Cultura que destinen recursos para la contratación de artistas, espectáculos o agrupaciones extranjeras deberán invertir anualmente al menos el 50% del monto destinado para la contratación de nacionales.

Velasco dijo que esto no se cumplía porque no estaba reglamentado y no había manera de garantizarlo, pero se ha diseñado una estrategia, junto con el Servicio de Rentas Internas (SRI) y el Ministerio de Gobierno, para que se cumpla.

Según la Ley, conforman el Sistema Nacional de Cultura el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, el Instituto de Fomento para las Artes, Innovación y Creatividad, las orquestas sinfónicas y la Compañía Nacional de Danza, el Instituto de Cine y Creación Audiovisual, los gobiernos seccionales y otros.

Durante el evento Plan Integral de Fomento a la Economía Naranja-Ecuador Creativo anunciaron varias medidas en beneficio de los artistas y gestores culturales. (I)

