Expreso de Guayaquil

“Eres una máquina mi amiga, Dios te colme de bendiciones”, le decía un contacto a Pamela Martínez, exasesora del expresidente Rafael Correa, el 27 de julio de 2014. Él había pedido: “Por favor si puedes revisar la situación con el fiscal Toalinga porque a pesar de tener todo muy bien sustentado a favor y nada en contra, aún no emite su dictamen”.

Ella respondía: “Sí, el viernes dispuse visitarlo. Yo te aviso”. Y la información vino casi enseguida. “Hablé con el fiscal, por la carga procesal (el expediente ocupa tres o cuatro cajas) no lo ha sacado aún, pero sabemos que es ratificatorio abstentivo, es decir favorable. En la tarde espero tener más novedades”, informó.

Luego, algo más: “Fiscal ofrece para la primera quincena de agosto. Se va de vacaciones, por eso la demora”. El fiscal subrogante Wilson Toainga, quien pudiera ser a quien se refieren en la conversación, señaló; “No le he conocido, no recuerdo”.

La conversación es una de cientos que aparece en el BlackBerry 9780 de la exasesora de Correa y que fue analizado por peritos de Criminalística de la Policía. El informe consta en el expediente por presunto cohecho, tráfico de influencias y asociación ilícita en concurrencia real de infracciones que abrió la Fiscalía por los presuntos aportes ilegales de contratistas del Estado a movimiento PAIS.

En la información anexada a la instrucción fiscal ‘Sobornos 2012-2016’ contra Martínez, su exasistente Laura Terán, Alexis Mera y contra María Duarte, constan conversaciones con decenas de personas, entre ellos Néstor Arbitto, exvocal del Consejo de la Judicatura.

Arbitto trabajó de cerca con Gustavo Jalkh cuando este dirigió Projusticia y estuvo con él en los diversos cargos que ocupó en el gobierno de Correa. Jalkh fue su ministro de Gobierno durante la revuelta policial del 30S, su exsecretario particular y presidente del Consejo de la Judicatura.

Martínez menciona en las conversaciones a ‘El Jefe’ “que quiere meter a sus amigos en el proceso de elección de jueces”. Se refiere también al proceso judicial del padre de la exministra Paola Carvajal o habla de una abogada que no alcanzó el puntaje para ser notaria. Todos intereses de ‘El Jefe’.

EXPRESO solicitó un comentario a Arbitto, quien dijo: “Sobre esos temas ayer y hoy he atendido a medios, está ahí mi respuesta”. Pero a Ecuavisa el exvocal le indicó que no tiene claro lo de las conversaciones de cinco años atrás. Sobre el pedido de Martínez de dar celeridad a las quejas presentadas por los abogados Gutemberg y Alembert Vera en contra de cuatro jueces despachó: “No he hablado con ningún juez o fiscal”.

Martínez dio muchas disposiciones a su exasistente, a quien se refería como Laury. Uno de los pedidos: “Laury, por favor insistir en la reunión con Gustavo Jalkh para trasladar el pedido de SP”. Esa cita se concretó el 4 de febrero de 2015. A ella asistieron también Jimmy Salazar, esposo de Martínez y Manuel Castilla.

Jalkh aseguró a este Diario que lo que ve es que no hay evidencia de una injerencia en los concursos. “Al contrario, lo que ahí se evidencia es que no hubo. Ni el concurso se suspendió, ni entró la supuesta notaria, etc.”. El exfuncionario recuerda haber recibido a Salazar y a Castilla y se trataron exclusivamente asuntos de interés del gremio de abogados sobre el servicio judicial.

El mes pasado, el expresidente Correa, quien inicialmente desconoció a Martínez, admitió que ella manejaba un fondo de solidaridad para supuestamente ayudar a ciudadanos. Adjuntó recibos de aportes en que se refieren a él como SP. El mensaje: “Pame llámame urgente, soy María Duarte 0999618607”, también es parte de sus conversaciones. Según lo revelado en el informe, si alguien quería conseguir algo en el sector justicia o cualquier otro, solo debía contactarse a través de mensaje o llamada con la exvicepresidenta de la Corte Constitucional y exasesora de Correa.

