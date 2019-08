1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Sábado, 03 Agosto 2019

Los equipos informáticos del exvicepresidente de la República, Jorge Glas, serán revisados por peritos de Criminalística de la Policía. Esta inspección es parte de la indagación conocida como: Sobornos 2012-2016, que lidera la fiscal general del Estado, Diana Salazar.

El exmandatario, según la hipótesis del Ministerio Público, fue parte de la trama de recaudación de contribuciones de empresas contratistas con el Estado para las campañas del expresidente Rafael Correa y de Alianza PAIS.

Supuestamente, Glas era uno de los líderes de este sistema. Esa sospecha se inició luego de revisar los archivos de la computadora de la exasistente de la Presidencia de la República, Laura T.

Allí se detectó un documento que incluía un organigrama de las personas y empresas involucradas. Una de ellas es identificada con las letras JG o con el código L1. La Fiscalía sospecha que se trata del exvicepresidente Jorge G.

Eduardo Franco Loor, abogado del exmandatario, aseguró que la tesis de la Fiscalía no tiene argumentos y que su cliente no tuvo relación en este caso. No obstante, su nombre es parte de los 22 nuevos acusados que impulsa el Ministerio Público. Está previsto que el próximo 7 de agosto de 2019 se cumpla con la audiencia de vinculación.

Otro de los sospechosos es el exasesor del Ministerio de Transporte, Yamil Massuh. Él fue retenido en la ciudad de Huaquillas, en la frontera con Perú, en un operativo donde participó la Secretaría Anticorrupción de la Presidencia.

Iván Granda, titular de esa dependencia, informó que el jueves 1 de agosto de 2019 se recibió una alerta ante la posible salida de Massuh del país.

Ese mismo día, la Fiscalía pidió a la Policía que ubicara al exfuncionario para que pudiera rendir su versión. Por dos ocasiones anteriores, Massuh no acudió al llamado del Ministerio Público.

Los policías trasladaron al exasesor hasta las oficinas de la Fiscalía en Quito, según el comunicado de la Secretaría Anticorrupción. Él aparece como otra de las personas que supuestamente recibió dinero de la red. (El Telégrafo)