Detalles Publicado el Miércoles, 11 Marzo 2020

La Procuraduría participará este jueves como acusador particular en la audiencia de juicio del Caso Singue.

La audiencia iniciará con el pedido de revocatoria de la prisión preventiva de Jorge Glas y luego continuará con los alegatos de inicio, práctica de prueba y alegatos de cierre.

En este caso la Procuraduría General del Estado actúa como acusadora particular en contra de los siguientes involucrados por el delito de peculado: Carlos Eugenio Pareja Yannuzzelli, Jorge David Glas Espinel, María Lorena Espinoza Arízaga, Julio César Cárdenas Herrera, Milton Alfonso Jiménez López, José David Burgos Zambrano, Alfredo Fabián Herrera Valencia, René Crystian De Mora Moncayo, Wilson Marcelo Pastor Monis, Aníbal Ramiro Cazar Ayala y César Edmundo Guerra Navarrete.

La investigación tiene su origen en el informe de la Contraloría General del Estado con indicios de responsabilidad penal No. DASE-0044-2017, en el que se revisaron los procesos precontractuales, contractual y de ejecución del contrato de prestación de servicios para la exploración y/o explotación de hidrocarburos (petróleo crudo) en el Bloque Singue de la región Amazónica, suscrito entre el Estado ecuatoriano a través de la Secretaría de Hidrocarburos y el Consorcio DGC integrado por las compañías DYGOIL Consultoría y Servicios Petroleros Cía. Ltda. y Gente Oil Development Ecuador LLC., su contrato modificatorio No. 1 suscrito con la Compañía Gente Oil Ecuador PTE. LTD.; y la aclaratoria al contrato de prestación de servicios para la exploración y/o explotación de hidrocarburos (petróleo crudo) en el Bloque Singue de la región Amazónica. La actuación de los acusados habría generado un perjuicio al Estado ecuatoriano, por un monto USD 28479.889.