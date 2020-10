1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Viernes, 16 Octubre 2020

Por Jorge Gallardo

…Hace golfos a los que son golfos (granujas, descarados y entregados los vicios), e inmorales a los que ya lo eran antes”. La frase es atribuida al político español Juan Barranco, y este escribidor la suscribe en su totalidad, haciéndole un añadido: el poder los lleva a la máxima expresión de cada una de esas horrorosas y repulsivas cualidades.

Los ecuatorianos nos preparamos para ir a las urnas en marzo próximo y la papeleta presidencial y legislativa reúne nombres conocidos y desconocidos. De entre los primeros, hay que decirlo, constan algunos cuya hoja de vida pública (puede leerse, también, récord policial), no es recomendable para el ejercicio de la representación pública. Si no por vía directa, en algunos casos, sí por indirecta, se sabe que su participación cuenta con el aval de reos de la justicia, y en un caso muy particular por quien ha sido acusado de liderar una organización creada para delinquir (mafia).

En estos 6 meses que faltan para asistir al evento electoral, constituye obligación moral de cada ciudadano averiguar y conocer quiénes sí y quiénes no están calificados moralmente para convertirse en los nuevos gobernantes nacionales y asambleístas, recordando lo que el cantautor y político panameño Rubén Blades asegura: “el poder no corrompe, desenmascara”. Sabemos bien que entre los aspirantes hay varios que no llevan puesto solamente un cubre boca (por la pandemia), sino una verdadera máscara. La misma que llevaron puesta antes y durante el gobierno de la ‘década robada’, y que ahora, otra vez, se quieren desenmascarar.

Arroyo del Río decía que el ecuatoriano es un pueblo “honesto y de altísimas cualidades: patriota, inteligente, valeroso, noble…”, pero “desorientado” por “hombres de la pluma, atropellos de la espada y la conducta y codicia de mercaderes de la política”. Deseable sería, entonces, que se oriente de forma debida y eso impida que se vuelva dar poder “a un resentido, a un codicioso, a un pervertido”, porque de eso el país ha tenido en demasía.

La suerte del Ecuador está en manos exclusivas de los ecuatorianos. No debe darse el lujo de elegir, nuevamente, a corruptos y corruptores, a pillos y aventureros, a inmorales y enmascarados.