1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Martes, 10 Noviembre 2020

Para el analista, Jorge Ortiz, hay varios factores que explican la derrota de Donald Trump y entre esos está que él no entendió la dinámica de la política norteamericana que se basa en mantener una relación "a través del pasillo" entre los dos partidos. Trump no lo hizo, no trabajó con el partido Demócrata y buscó -por el contrario- excluirlo lo que generó conflictos.

Además, todo lo que había logrado con la economía lo fue minando con la pandemia. "Trump deja un país dividido, no entendió que el adversario político no es un enemigo".

En cuanto a Joe Biden, recordó que tiene una trayectoria de 48 años como senador, en los cuales se ganó una "fama" merecida de ser un hombre de consensos, de acuerdos, de diálogos. Un hombre que sabe construir puentes y eso le servirá para evitar una confrontación en términos sangrientos durante su gestión.

Por otro lado, Jorge Ortiz analizó el voto latino que se fue hacia Donald Trump porque vendió la idea en algunos sectores de que Biden tenía tendencia socialista. (PMB)

Video de Teleamazonas