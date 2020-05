El desafío de honrar y de tener en cuenta las vidas perdidas a causa de la pandemia de coronavirus alcanzó una dimensión que ya conmueve y es tendencia en redes sociales, cuando el diario The New York Times mostró su portada de la edición del domingo 24 de mayo, que incluye 1,000 nombres y obituarios de personas que han muerto por COVID-19 en Estados Unidos, indicando que esta lista representa solamente el 1%.

Twitter lo destacó entre los eventos del día y escribió: "El periódico imprimió 1,000 nombres en su portada del domingo 24 de mayo, señalando que la lista representa solo el 1 % de la pérdida total de vidas en Estados Unidos. La portada también dice: 'No son simplemente nombres en una lista. Somos nosotros'".

El periodista John Grippe del NYT explica en “El proyecto detrás de una portada llena de nombres” cómo se gestó esta portada de obituarios y avisos de muerte con periódicos de todo el país, que intenta enmarcar y honrar las pérdidas incalculables que sacuden desde hace meses a familias, vecindarios, pueblos y ciudades en Estados Unidos, por la pandemia de coronavirus.

Dentro del periódico, la lista continúa, enhebrada con un ensayo de Dan Barry, periodista y columnista del Times. Pero sobre todo hay nombres. Más nombres y más vidas perdidas. (eldiariony.com)

Sunday's entire @nytimes front page is a partial list of Covid-19 victims. "The 1,000 people here reflect just 1% of the toll. None were mere numbers." pic.twitter.com/oh86xAUdRL