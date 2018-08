1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 90% (2 Votes)

Detalles Publicado el Domingo, 05 Agosto 2018

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, su esposa Cilia Flores, y el alto mando militar de Venezuela han sido desalojados este sábado de emergencia de la celebración del 81º aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en la avenida Bolívar de Caracas después de producirse al menos una explosión, que el Gobierno ha atribuido a drones con supuestos explosivos que sobrevolaban la zona. Según el régimen, los aparatos fueron derribados por francotiradores. En un discurso televisado dos horas después del suceso, Maduro ha acusado directamente al presidente saliente de Colombia, Juan Manuel Santos, de haber intentado asesinarlo a través de unos sicarios que, según él, han ejecutado el supuesto atentado. Se trata de una acusación inaudita y sin precedentes incluso dentro de la abierta hostilidad verbal de ambos Gobiernos.

"Han intentado asesinarme el día de hoy", ha dicho Nicolás Maduro desde el palacio de Miraflores. "El nombre de Juan Manuel Santos está detrás de este atentado". Maduro se ha referido varias veces a "la ultraderecha" colombiana y venezolana. También ha afirmado que han sido detenidos varios sospechosos y que "todas las pruebas" ya están en poder de las fuerzas de seguridad. Para los responsables, ha prometido "justicia y máximo castigo". "¡Que se olviden del perdón!", ha clamado Maduro.

El sábado por la noche el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia ha rechazado "enfáticamente las acusaciones" contra Santos. En un comunicado han señalado que "resultan absurdos y carecen de todo fundamento los señalamientos de que el mandatario colombiano sería el responsable del supuesto atentado en contra del presidente venezolano". Y añaden que: "Ya es costumbre que el mandatario venezolano culpe permanentemente a Colombia de cualquier tipo de situación. Exigimos respeto por el presidente Juan Manuel Santos, por el Gobierno y por el pueblo colombiano".

La primera versión oficial de lo sucedido la ha dado Jorge Rodríguez, vicepresidente de Comunicación, Cultura y Turismo, ha afirmado que se ha tratado de un atentado frustrado contra el mandatario y su Gabinete. “Exactamente a las 5:41 minutos de la tarde se escucharon unas detonaciones que las averiguaciones ya establecen con claridad que correspondían a artefactos voladores de tipo dron, varios artefactos voladores, que contenían una carga explosiva que detonó en las cercanías de la tarima presidencial y en algunas zonas del desfile”.

La agencia Associated Press asegura que "varios bomberos" presentes en el lugar de los hechos "contradicen" la versión de los hechos del Gobierno. Según AP, tres agentes dijeron de forma anónima que en realidad se trató de una explosión de una bombona de gas en un apartamento cercano.

Un militar presente en el acto, a unos cinco metros de Nicolás Maduro, mostró a EL PAÍS su escepticismo con la versión oficial. No oyó ningún disparo, por lo que la versión de que las fuerzas de seguridad dispararon contra un dron "no es creíble". De hecho, según cuenta este militar bajo la condición de anonimato, darle a un dron en movimiento con un fusil es casi imposible. "Además si se le da no explota. El explosivo es estable. Necesitas un arma de dispersión a ser posible con dirección de tiro. Si le das cae el dron, pero no explota. Fue una explosión como de mortero de 81 mm (el proyectil tradicional de infantería). Altura de 20 metros. Sin metralla... si tuviera metralla habría hecho una escabechina", explicó, aunque descarta que lo ocurrido se trate de una simulación.

Según la versión del Gobierno, siete efectivos de la GNB resultaron heridos. Maduro y sus funcionarios han salido ilesos. El acto oficial se transmitía en vivo en todas las televisiones y radios locales, pero en el momento del percance se ha cortado de modo abrupto.

En ese fragmento de la retransmisión, distribuido en redes sociales, se aprecia como Maduro, su esposa y los presentes en la tribuna miran al cielo durante el discurso. De pronto, hacen un gesto como si se protegieran de algo. El sonido de la retransmisión se corta en ese momento y se oyen voces confusas. Entonces, se ve desde otra cámara a los militares que formaban en el desfile romper filas y salir corriendo. Ahí acaba la retransmisión.

Antes de que Maduro acusara al presidente colombiano, el Gobierno ha culpado de inmediato a la oposición del atentado. “Compatriotas la derecha insiste en la violencia para tomar espacios que no pueden por los votos, nuestro hermano Presidente Nicolás Maduro y el alto mando político y militar ilesos luego del atentado terrorista durante el acto de la GNB. No podrán con nosotros”, ha escrito Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, en su cuenta de Twitter.

En medio de la confusión sobre lo sucedido, el grupo opositor Movimiento Nacional Soldados de Franela se han atribuido el ataque a través de su cuenta de Twitter creada en marzo de 2014. “La operación era sobrevolar 2 drones cargados con C4 el objetivo el palco presidencial, francotiradores de la guardia de honor derribaron los drones antes de llegar al objetivo. Demostramos que son vulnerables, no se logró hoy, pero es cuestión de tiempo”, han escrito en la red social.

También ha circulado un comunicado que denomina al asalto como Operación Fénix. En el documento se anuncian “acciones militares”, supuestamente respaldadas en artículos de la Constitución, para restablecer la democracia en el país. “Pueblo de Venezuela, para culminar con éxito esta lucha emancipadora, es necesario que salgamos todos a las calles, sin retorno, apoyando a nuestros militares constitucionales y líderes políticos civiles para la toma y consolidación del poder, hacia la conformación de una Junta de Gobierno de Transición”, agrega.

El Gobierno de España reaccionó el domingo por la mañana a lo ocurrido. El ejecutivo del socialista Pedro Sánchez, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, ha expresado su "firme condena" al supuesto ataque y ha subrayado que la crisis que atraviesa Venezuela "demanda una salida pacífica, democrática y negociada entre venezolanos". Esta salida debe tener como "elementos fundamentales" el retorno a la institucionalidad democrática, el respeto a los derechos humanos, la liberación de los presos políticos y la atención a las apremiantes necesidades de la población", ha destacado España.

Los oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana han decomisado los equipos de grabación, los vídeos, de la televisora digital privada VivoPlay que hacía cobertura periodística del evento.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa ha denunciado que tras este incidente se desconoce el paradero de los periodistas y trabajadores de ese medio de comunicación y de TV Venezuela, Neidy Freytes, César Díaz y Alfredo Valera. “Permanecen desaparecidos, luego de que GNB los abordara en la Avenida Bolívar y les impidiera transmitir”, han asegurado. (El País de España)