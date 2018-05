La Hora de Quito

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Martes, 22 Mayo 2018

El ingreso de venezolanos por el puente internacional de Rumichaca, en la frontera norte, disminuyó ostensiblemente ayer, según el reporte de la Subsecretaría de Migración. Mientras entre el jueves y el domingo se registró la entrada de 19.390, ayer desde las 00:00 hasta las 06:00 únicamente fue reportada la presencia de 907.

Las autoridades reconocen que el número de viajeros se duplicó por estos días. El domingo llegó la mayor cantidad, contando 5.119. En una suerte de consigna, los llaneros coinciden en que, si no hay garantías en su país, ellos no piensan regresar. Muchos van hasta Chile, otros a Perú, muy pocos quieren quedarse en Ecuador.

Cansados por los largos trayectos, no pierden la ilusión de que su situación económica va a cambiar. Rosimar Limonta, oriunda de Juma (Carabobo), debió viajar 48 horas para llegar a Tulcán. Es médico, tiene 25 años y quiere probar suerte en Chile. “En mis planes no está retornar a mí país por ahora; mientras no haya seguridad, estabilidad económica, comida, servicios básicos y continúe el mismo Presidente”, dijo.

Sentada en uno de los andenes de la terminal terrestre esperaba impaciente salir hacia Huaquillas. Como ella, centenares de jóvenes profesionales con dos y hasta tres títulos huyen de su país ante la falta de trabajo y alimentos.

Humberto Ortiz de Falcón, quien vive en Cartagena (Colombia) desde hace tres años y esperaba un bus para ir a Huaquillas y desde allí a Perú, cuenta que salió a tiempo y que no es conveniente volver a Venezuela, porque no hay producción, peor dinero.

“Es desesperante ver cómo sale nuestra gente, forzada y vendiendo todo lo que tiene. Ahora, reelecto Maduro, para qué volver”, agrega Ortiz.



Mesa de Movilidad

El gobernador de Carchi, Álex Cruz, explicó que ante el incremento de entradas se activó la Mesa de Movilidad. Que en el lado colombiano los trámites se demoran, algo que provoca congestión de viajeros.

Cruz indicó que en el Centro Binacional de Fronteras (Cebaf Rumichaca), en Ecuador, los extranjeros reciben atención médica y ayuda humanitaria. El sábado y el domingo trabajaron en ese lugar los viceministros de Relaciones Exteriores, Inclusión, Transporte y Gestión de Riesgos. Frente a los rigurosos controles en las dependencias migratorias, indicó que quieren evitar probables casos de trata de personas. (CMRV)

Menos gente en la terminal

° Ayer la terminal terrestre de Tulcán lucía menos congestionada. Carlos Vela, administrador del centro, manifestó que debieron incrementar las frecuencias e incluir a las unidades de las cooperativas de cantones para enfrentar la demanda de pasajeros durante el fin de semana.

Con la Agencia Nacional de Tránsito se coordinó acciones para que se amplíe de 163 frecuencias normales a 27 extraordinarias en los últimos días. Las autoridades de movilidad estuvieron pendientes para evitar cualquier tipo de especulación en el cobro de pasajes.

Vela indicó que por esta terminal salieron hacia el interior del país desde el viernes alrededor de 18.858 personas, entre extranjeros, nacionales y locales.

Las estadísticas del Sindicato de Choferes de Carchi, administrador de esta infraestructura, determinan que en lo que va del año se han movilizado desde este lugar 684.574 viajeros, el 70% venezolanos.



Fuente: La Hora