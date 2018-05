1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Jueves, 03 Mayo 2018

El presidente de Venezuela y aspirante a la reelección, Nicolás Maduro, dijo hoy que está dispuesto a tomar a las armas si "algún día" llegara al poder un Gobierno que "pretenda entregar las riquezas" del país a los "gringos", mientras sus rivales continuaron sumergidos en la campaña electoral.

"Y si algún día llegara un Gobierno que pretenda entregar las riquezas yo sería el primero que daría un grito y tomaría un fusil para hacer revolución armada con el pueblo si fuese necesaria. Sería el primero que lo haría y llamaría el pueblo a las armas, sí lo haría, porque aquí hay dignidad", dijo en un acto de campaña de cara a las elecciones presidenciales del 20 de mayo.

Desde el estado centro costero de Vargas, Maduro indicó que hay que defender el país y que "nadie puede creerse con el poder de ofrecer las riquezas de Venezuela a los gringos".

"Me niego, me niego mil veces", agregó.

En otro orden de ideas, acusó al candidato opositor Henri Falcón de querer entregarle el país a "los gringos" y a las "oligarquías europeas".

"Hay que estar alerta porque la oferta" de los candidatos de "la derecha opositora" venezolana "es entregar la patria a los gringos, a las oligarquías europeas", añadió y pidió a sus simpatizantes "unir fuerzas" para "defender" al país.

En ese sentido, volvió a pedir a la población que le dé 10 millones de votos en los próximos comicios y le instó a apoyarlo con concentraciones para dar una "respuesta en las calles".

Asimismo, reiteró que no le importa si es reconocido o no por Europa o Estados Unidos de llegar a ganar nuevamente las elecciones presidenciales y que solo le da importancia a lo que diga su pueblo.

"Ahí andan alborotados los oligarcas porque van para Europa, porque están en Washington los oligarcas (diciendo) 'a Maduro no lo van a reconocer en el mundo', qué carajo me importa", dijo.

Y agregó: "Si me reconoce el noble pueblo de Venezuela, qué carajo me importa lo que diga Europa, qué carajo me importa lo que diga Washington".

Maduro aseguró que no le tiene miedo "a nada" y a "nadie".

"El imperialismo es un tigre de papel, que digan lo que les dé la gana decir, en Venezuela mandamos los venezolanos y las venezolanas", apuntó.

En las elecciones presidenciales que se celebrarán en 18 días no participará la mayor alianza de partidos opositores, la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), por considerar que las condiciones para estos comicios no son justas ni transparentes.

En estas votaciones los venezolanos podrán elegir entre Maduro, el exgobernador opositor Henri Falcón, el expastor evangélico Javier Bertucci, el empresario Alejandro Ratti y el ingeniero Reinaldo Quijada.

Todos ellos se encuentran recorriendo los distintos estados del país, desde el pasado 22 de abril hasta el 17 de mayo, para sumar apoyos y vencer la abstención, que aseguran promueve la MUD.

Como parte de sus actividades de hoy en el estado Apure (suroeste), Bertucci prometió mejoras económicas de resultar electo, tras criticar las medidas que en esta materia ha tomado el Gobierno de Maduro.

El expastor evangélico recalcó su promesa de un salario mínimo de 300 dólares, al cambio en bolívares, y prometió levantar el férreo control cambiario que rige en el país desde el año 2003.

Por su parte, Falcón visitó el estado Trujillo (oeste), desde donde pidió a los trabajadores de la administración pública que le den su apoyo para lograr que Venezuela "funcione".

Falcón también celebró la decisión del diputado opositor Enrique Márquez de apoyarlo en su candidatura, algo que solo compromete al parlamentario, pues el partido en el que milita, Un Nuevo Tiempo (UNT), indicó que no comparte su posición.

Sin embargo, Falcón dijo a la oposición, a través de su cuenta de Twitter, que "es la hora de sumar y avanzar por #Venezuela" y les pidió asegurar "la gran derrota electoral de este Gobierno" el próximo 20 de mayo. (Caracas/EFE)

Fotografía cedida por prensa de Miraflores donde se observa al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en un acto de campaña hoy, miércoles 02 de mayo de 2018, en La Guaira (Venezuela). El jefe de Estado de Venezuela y candidato a la reelección dijo que no le importa si es reconocido o no por Europa o Estados Unidos de llegar a ganar nuevamente las elecciones presidenciales del próximo 20 de mayo y que solo le da importancia a lo que diga su pueblo. EFE/Cortesía prensa Miraflores