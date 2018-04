1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 100% (2 Votes)

Detalles Publicado el Sábado, 21 Abril 2018

La mitad de las naciones pertenecientes a Unasur, el bloque sudamericano creado en 2008 por el presidente venezolano Hugo Chávez para contrarrestar el dominio de Estados Unidos en la región, decidió suspender su membresía, dijo el viernes un funcionario brasileño a Reuters.

Los gobiernos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú y Paraguay creen que el bloque ha estado a la deriva bajo la actual presidencia rotatoria de Bolivia, según un comunicado enviado a los ministros brasileños, visto por Reuters.

Funcionarios de las otras cuatro naciones confirmaron la decisión de suspender las actividades de la organización que ha estado paralizada por las divisiones durante un año y medio. Los gobiernos de centro derecha que han asumido el poder en varios países de la región en los últimos años, han mejorado sus relaciones con Washington en los últimos años.

Unasur se creó hace 10 años cuando el populismo izquierdista defendido por el difunto líder venezolano era más fuerte en América del Sur. Chávez y otros líderes en aquel momento se opusieron a la propuesta respaldada por Estados Unidos de un Área de Libre Comercio en el continente americano y en su lugar establecieron Unasur, una unión económica y política que finalmente sirvió para dar a estas naciones presencia internacional.

La iniciativa también fue un intento de eludir a la Organización de Estados Americanos (OEA), con sede en Washington, que los izquierdistas consideraban una herramienta para promover la política de Estados Unidos en América Latina.

Los miembros restantes de Unasur son Venezuela, Bolivia, Ecuador, Uruguay, Guyana y Surinam. "Unasur trabaja por consenso, pero las diferencias entre los puntos de vista político y económico de sus miembros son tan grandes que ya no puede operar", dijo un diplomático peruano que pidió no ser identificado porque no estaba autorizado a hablar públicamente. (ElPaís)