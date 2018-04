1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

El legislador Raúl Tello, integrante de la Comisión de Fiscalización, mencionó que hubo cabildeo, vía telefónica, con los miembros de la comisión para que se archive el juicio político en contra del fiscal general del Estado, Carlos Baca, "en mi caso particular hubo un rechazo directo".

Si bien dijo no le ofrecieron dinero, si querían reunirse para llegar acuerdos, "no sé qué tipo de acuerdos, no sé para qué, pero obviamente este tipo de cuestiones no las podemos aceptar".

Según Tello, esas llamadas provinieron del "lado que se decía que no llegan a acuerdos, que no estaban para llegar a acuerdos por debajo de la mesa...". Tello no dio más precisiones al respecto. (Ecuavisa)