BBC Mundo de España

Esta joven chilena, oriunda de la ciudad de Talca, en el sur de Santiago, sufre desde finales de 2013 una extraña condición que, hasta ahora, la medicina de su país no ha podido diagnosticar de forma concluyente.

Según alega la familia, por más de cuatro años y, en forma creciente, Paula ha presentado movimientos involuntarios, pérdida de conciencia, parálisis de sus extremidades y, sobre todo, un dolor que la joven califica de insoportable.

Un video subido por su madre y hermana a inicios de este mes a las redes sociales estremeció Chile y repercutió más allá de sus fronteras.

En él, Paula, de una forma desesperada, le pide a la presidenta Michelle Bachelet que le autorice la eutanasia (prohibida en el país), porque ella ya no resiste el dolor, porque no quiere seguir viviendo así.

"No tengo descanso, es algo tan terrible que no pueda descansar. Ni de día ni de noche (…) Ya no soporto mi cuerpo, no soporto no poder apoyarlo. Mi cuerpo está desgarrado. Ninguna parte puedo apoyar sin que me duela o no se rompa. Cómo no pueden entender que ya no puedo más", dice en su mensaje a la mandataria.

Lo acompañan otros videos con imágenes en los que se ve a la joven, al parecer, antes de presentar estos síntomas y, en otras, retorcida en una cama, con las extremidades engarrotadas y casi siempre hospitalizada y con semblante afligido.

En pocos días, los videos se viralizaron. Más de un millón de personas los ha vista y las opiniones se dividieron y pusieron nuevamente sobre el tapete el tema de la eutanasia en el país, donde ya en 2014 un caso similar de una niña que pedía la muerte a Bachellet había impactado en la opinión pública.

El tema llegó nuevamente a los medios de comunicación chilenos y de otros países, e incluso a la agenda de algunos políticos, que han utilizado el caso para renovar el debate de la legalización del suicidio asistido en el país.

Sin embargo, a diferencia del caso de 2014, el de Paula también ha generado incertidumbre por otras razones.

a vaguedad de la información sobre su condición, la ausencia de un diagnóstico conclusivo y un dictamen médico que le atribuye un extraño trastorno psiquiátrico que le generaría los síntomas que alega sentir, han hecho que la polémica tradicional sobre la eutanasia en Chile cobre esta vez otros matices inesperados.

Primeros síntomas

Vanessa Díaz, la hermana de Paula, explica a BBC Mundo que todo comenzó a finales de 2013, cuando la joven fue hospitalizada por síntomas que los médicos asociaron con una tos convulsiva.

La madre y la hermana de la joven tienen una teoría sobre las posibles causas de lo que sucedió.

"Nosotros como familia lo tendemos a relacionar con que Paula en 2013, un poco antes de caer hospitalizada, recibió una vacuna trivírica que cubre tres tipos de enfermedades (difteria, tétanos y tos convulsiva) y mi hermana cayó precisamente hospitalizada primero por una supuesta tos convulsiva", argumenta Vanessa.

Añade que ellas, y "algunos médicos que no lo escribieron, pero lo dijeron", consideran que un virus de la vacuna se alojó en la médula de Paula y le provocó la actual condición.

La acusación de la familia contra la vacuna ha generado también cuestionamientos en Chile, donde la inmunización es obligatoria.