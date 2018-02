BBC de España

Sábado, 10 Febrero 2018

Tan brutales fueron las palizas que durante dos meses y medio recibió la entonces adolescente de 18 años, que la prensa apodó al agresor como "El Monstruo de Los Palos Grandes".

Sin embargo, fue el nombre Linda Loaiza el que, de la noche a la mañana, se hizo imposible de olvidar en Venezuela.

La joven fue rescatada el 19 de julio de 2001 de un apartamento en una zona acomodada del este de Caracas, la urbanización Los Palos Grandes.

Linda Loaiza López antes de ser secuestrada y torturada en 2001



Las fotos de su cara hinchada, con los párpados cerrados, quemaduras en la nariz, y la boca abierta y rota inundaron las portadas de los principales diarios. El país quedó conmocionado.

Las lesiones que sufrió fueron tan graves que pasó más de medio año hospitalizada y tuvo que someterse a 15 cirugías, incluida una de reconstrucción vaginal.

Han pasado 17 años desde su rescate, pero a Linda Loaiza igual se le quiebra la voz cuando, sentada frente al estrado, describe lo que le hizo su agresor.

"Ese señor me tomó fotos desnuda arrodillada sobre chapas de refresco, mientras me golpeaba", dice. La jueza que la escucha con atención no puede evitar arrugar la cara.

Linda Loaiza no está frente a jueces venezolanos, como en el pasado, sino ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).

Este martes rindió su declaración como la primera venezolana que demanda al Estado de su país ante ese tribunal internacional por un caso de violencia contra la mujer.

Y se convirtió, además, en una de las pocas que ha llegado a esa instancia para exigir que el Estado se haga responsable por el daño que le infligió una persona particular.

"Se quedó corto para el daño que sufrí"

En un descanso entre sesiones de la audiencia del martes, Linda Loaiza le habla a BBC Mundo sobre el testimonio que acababa de dar: "Se quedó corto para el daño que sufrí".

Con una voz dulce y una leve dificultad para hablar por la cirugía maxilofacial que le practicaron, Linda Loaiza parece más cómoda hablando como abogada que como víctima.

Sus planes de ser veterinaria se interrumpieron tras su secuestro y "la indignación hacia el sistema judicial venezolano" la llevó a estudiar Derecho.

"Lo que le pedí a la corte es que el Estado venezolano sea declarado responsable por la violación a los derechos humanos, porque no cumplió con la debida diligencia ni garantizó el debido proceso. Además hubo violación de mi integridad personal y de mi familia", explica.

La joven, quien ahora tiene 35 años, argumenta que las denuncias repetidas que hizo su hermana mayor, Ana Secilia, para que se investigara su desaparición fueron desatendidas.

También denuncia el retraso procesal y los constantes cambios de jueces y fiscales que hubo durante los dos juicios que se llevaron a cabo sobre su caso.

Su secuestrador, Luis Carrera Almoina, cuyo paradero es desconocido hoy en día, pagó seis años de cárcel por "lesiones gravísimas y privación ilegítima de libertad", pero no por violación ni homicidio frustrado calificado, los otros dos cargos que le imputó la fiscalía.

La trascendencia del caso de Linda Loaiza en Venezuela no solo tuvo que ver con los brutales maltratos de los que fue víctima, sino que desató un debate sobre el privilegio, la impunidad y el sexismo en ese país.