Presidente Lenín Moreno

Detalles Publicado el Martes, 16 Enero 2018

El presidente de la República, Lenín Moreno, instó el lunes en Quito a los ciudadanos a ejercer el derecho al voto en la consulta popular del próximo 4 de febrero y analizar con responsabilidad su postura frente a las siete preguntas que buscan la consolidación de la democracia. El mandatario insistió que el pronunciamiento popular es crucial para garantizar el desarrollo político y social del país, por lo que actuará en coherencia con los resultados que arrojen las urnas.

“Habría sido mucho más fácil imponer mi criterio sobre los temas de la consulta, a través del envío de leyes y reformas a la Asamblea. Pero ese no es mi estilo y tampoco es democrático. Mi estilo es consultar, no imponer. Mi estilo es definir, juntos, el gobierno y el país que queremos. Y aunque todos saben qué respuestas me gustarían, también saben que respetaré irrestrictamente el mandato popular y que seremos coherentes con ese pronunciamiento popular”, aseguró Moreno en su renovado espacio semanal de rendición de cuentas, “El Presidente Informa”.

A continuación, transcribimos la totalidad de su intervención en el espacio televisivo, iniciativa de la Secretaría Nacional de Comunicación (SECOM).

MISIÓN “MENOS POBREZA, MÁS DESARROLLO”

La semana pasada demostramos que siempre estaremos junto a quienes más lo necesitan.

El martes, el Ministerio de Inclusión Económica y Social presentó la misión “Menos Pobreza, Más Desarrollo”, que forma parte del Plan “Toda Una Vida”.

Como lo ofrecimos, hay quienes podrían recibir el Bono de Desarrollo hasta USD 150 mensuales, según el número de niños, personas con discapacidad y la condición económica de la familia. Este mes ya son 50.000 los hogares beneficiados.

Con este programa y la reactivación económica, hasta el 2021 erradicaremos la pobreza extrema por ingresos.

MISIÓN “AGUA SEGURA Y SANEAMIENTO PARA TODOS”

Con el esfuerzo de varias instituciones como Senagua, Senplades y el Banco de Desarrollo, el jueves presentamos la misión “Agua Segura y Saneamiento Para Todos”. En esta primera fase incluimos 55 municipios de la Costa, la Sierra y la Amazonía, y firmamos compromisos de financiamiento por USD 257 millones.

Este es el primer paso para garantizar que todos tengamos agua segura para beber, para reducir la pobreza por necesidades básicas, pero, además, para generar cerca de 130.000 empleos.

REDUCCIÓN DE LA TARIFA ELÉCTRICA

Continuamos trabajando en la reactivación económica.

Con el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable aprobamos una reducción en la tarifa eléctrica para más de 44.000 usuarios industriales. Pese al escepticismo de algunos voceros, esta medida beneficiará a agricultores, camaroneros, artesanos, industriales y muchos sectores más.

Así fomentamos la competitividad y la productividad de nuestra industria para producir más y generar nuevas plazas de empleo.

Compatriotas: la semana pasada iniciamos el proyecto de dotación de agua potable con 55 municipios del país. Por eso, celebrando que somos un gobierno que está respetando ese derecho al agua, hoy les saludo desde Yaku, el Museo del Agua, en Quito.

CONSULTA POPULAR

Se acerca una gran fiesta democrática que es la consulta popular. Ustedes me conocen y saben que quiero conocer la opinión de cada uno de ustedes. Habría sido mucho más fácil imponer mi criterio sobre los temas de la consulta, a través del envío de leyes y reformas a la Asamblea. Pero ese no es mi estilo y tampoco es democrático. Mi estilo es consultar, no imponer. Mi estilo es definir juntos el gobierno y el país que queremos.

Y aunque todos saben qué respuestas me gustarían, también saben que respetaré irrestrictamente el mandato popular y que seremos coherentes con ese pronunciamiento popular.

Por eso, ¡con tu voto, con tu decisión, marcarás el futuro del país! ¡Eso es respeto por el pueblo! ¡Eso es democracia, ecuatorianos!

Ecuatorianos: es importante que las familias, los amigos, en el trabajo, en el barrio, se reúnan a conocer las preguntas, a discutir y a reflexionar su incidencia en el futuro del país.

Se darán cuenta que son temas centrales como la protección a los niños, la conservación de nuestra riquísima naturaleza, la lucha contra la corrupción, el fortalecimiento de las instituciones.

¡Seamos parte de la construcción del futuro que todos queremos para el país! Decidamos juntos el camino correcto. Salgamos del autoritarismo, del odio y la confrontación.

He visto que hay muchas y variadas organizaciones sociales, políticas y ciudadanas que están participando. Hace mucho que no veíamos cómo, una esperanza común, un objetivo compartido, puede juntar a todos, sin importar banderas políticas ni creencias. Porque lo que importa ahora es el futuro de nuestros hijos. A todas esas organizaciones les digo, ¡gracias! ¡Ustedes ayudan a fortalecer la democracia!

FORO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS

Amigas, amigos: recibí una gentil comunicación del denominado “Foro de Economía y Finanzas Públicas” conformado por un grupo de economistas, de corte más bien liberal, diría yo.

En términos cordiales, analizan la situación económica del país y plantean algunas propuestas. Agradezco nuevamente su voluntad de construir un nuevo país. Siempre estaré gustoso de escuchar a todos, de dialogar con todos para encontrar las mejores respuestas para el país. Incluso de corregir lo que sea necesario, si eso aporta para la buena marcha de Ecuador porque, insisto, dialogar no es ni conceder ni imponer.

Por eso, he invitado este miércoles a algunos de los miembros del Foro para que, junto al equipo económico de gobierno, intercambiemos ideas. Más adelante, con ellos y otros sectores, vamos a conformar mesas de diálogo sobre la economía, la innovación y el desarrollo productivo.

Todos lo saben: ¡heredamos una situación muy compleja! La estamos enfrentando y saliendo adelante. ¡Todos debemos involucrarnos en la reactivación económica con corresponsabilidad, con esperanza y alegría!