BBC Mundo de Londres

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Jueves, 04 Enero 2018

Donald Trump quedó "perplejo" por su victoria en la elección presidencial de EE.UU., no disfrutó de su toma de posesión y sentía que la Casa Blanca era "espeluznante".

Estas son algunas de las afirmaciones que realiza el periodista Michael Wolff en su nuevo libro "Fuego y Furia: Dentro de la Casa Blanca de Trump", del que este miércoles varios medios publicaron algunos extractos que que causaron la indignación del presidente de EE.UU.

El libro, que saldrá a la venta el 9 de enero, ofrece detalles que, según Wolff, muestran cómo vivieron Trump y su entorno su ascenso a la presidencia de EE.UU.

Según medios estadounidenses, el autor realizó más de 200 entrevistas a personas cercanas al mandatario estadounidense.

Sin embargo, la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, dijo que el libro estaba lleno de "señalamientos falsos y engañosos".

Aquí te presentamos 10 de las afirmaciones más controvertidas que se realizan en el libro, con comentarios del corresponsal de la BBC en Washington, Anthony Zurcher.

1. Steve Bannon pensaba que el hijo de Trump era "traidor"

En el libro, Steven Bannon, el exjefe de estrategia de Trump y su antiguo hombre de confianza, califica de "traidor" y "antipatriota" el encuentro que el hijo del mandatario estadounidense, Donald Trump Jr. y varios miembros de su campaña presidencial mantuvieron en junio de 2016 con un grupo ciudadanos rusos cercanos al Kremlin.

Los rusos habrían ofrecido a Trump Jr. información perjudicial sobre Hillary Clinton en una reunión de junio de 2016.

"Los tres jefes mayores en la campaña pensaban que era una buena idea una reunión con un gobierno extranjero en el interior de la Torre Trump en la sala de conferencias en el piso 25, sin abogados. No tenían ningún abogado. Incluso si tú piensas que esto no era traición, o antipatriota, o estúpido, y a mí se me ocurriera pensar que es todo eso, deberías haber llamado al FBI inmediatamente".

Según se dice en el libro, Bannon aseguró que la investigación del Departamento de Justicia sobre los vínculos entre la campaña Trump y Moscú se centraría en el lavado de dinero, y agregó: "Ellos van a partir a Donald Trump Jr. como un huevo en la televisión nacional".

Anthony Zurcher: "En unas pocas frases, Bannon logra detonar una bomba en medio de los esfuerzos de la Casa Blanca para minimizar el significado de esa fatídica reunión de junio de 2016 en la Torre Trump y su intento de descalificar la investigación de Robert Mueller como una cacería de brujas partidista".

2. Trump "perplejo" por su victoria

En un artículo para la revista NYMag con material de su libro, Wolff describe el asombro y consternación de Trump tras su victoria en las presidenciales de noviembre de 2016.

"Poco después de las 8 de la noche del día de la elección, cuando la sorpresiva tendencia decía que Trump en realidad podría ganar, Donald Trump Jr. le dijo a un amigo que su padre, o DJT, como él lo llama, parecía como si hubiera visto un fantasma. Melania estaba en lágrimas y no de alegría… Era un Trump perplejo transformándose en un Trump incrédulo y luego en un Trump horrorizado. Pero aún vendría la transformación final: Donald Trump se convirtió en un hombre que creía que lo merecía y que era completamente capaz de ser el presidente de Estados Unidos".

Anthony Zurcher: "Esto es definitivamente diferente a lo que ha dicho el círculo de Trump sobre la noche del triunfo electoral. Trump y sus aliados creían en su éxito. Un 'Trump horrorizado' nunca fue parte de lo dicho".

3. Trump "enfadado" en la toma de posesión

Wolff dedica un pasaje al día en que Donald Trump asumió la presidencia, el 20 de enero de 2017.

"Trump no disfrutó de su propia toma de posesión. Estaba enojado por que las personalidades de nivel A rechazaran asistir al evento, estuvo descontento con el alojamiento en la Casa Blair, y se le vio peleando con su esposa, que parecía al borde de las lágrimas. A lo largo del día, él tenía lo que algunos a su alrededor llaman la cara de golfista: enfadado y cabreado, con los hombros encorvados, brazos oscilantes, cejas y labios fruncidos".

Anthony Zurcher: "Estas palabras hablan de lo mismo que un video viral de Melania con una cara dura y una sonrisa forzada cuando el presidente la mira. También hablan de por qué Trump fue tan insistente sobre el éxito de su toma de posesión y el tamaño de sus multitudes. Se sintió despreciado y agraviado, y actuaba en consecuencia".

4. Trump encontraba a la Casa Blanca "espeluznante"

"Trump, de hecho, encontró la Casa Blanca un poco irritante e incluso espeluznante… En los primeros días, pidió dos pantallas de televisión, además de la ya existente, y una cerradura en la puerta, lo que llevó a un breve enfrentamiento con el Servicio Secreto que insistía tener acceso al cuarto".

Anthony Zurcher: "Durante gran parte de su vida adulta, Trump ha vivido bajo sus propias reglas. Ajustarse a la Casa Blanca debió ser impactante".

5. Ivanka la presidenta

Ivanka Trump, la hija del presidente, y su esposo, Jared Kushner, supuestamente llegaron a un acuerdo para que ella se convierta en la primera mujer presidenta, según Wolff:

"Habían llegado a un acuerdo serio: si en algún momento en el futuro se presentara la oportunidad, ella sería la candidata a la presidencia. La primera mujer presidenta, se emocionaba Ivanka, no sería Hillary Clinton, sino que sería Ivanka Trump. Bannon, que había acuñado el término 'Jarvank,' el cual está cada vez más de moda en la Casa Blanca, se horrorizó cuando se enteró del acuerdo de la pareja".

Anthony Zurcher: "La disputa entre Bannon y "Jarvanka" no era un secreto, y ciertamente no era sorprendente. En cierto modo para Bannon ellos representan el elitismo y los privilegios contras los que lucha".

6. Ivanka se burlaba del cabello de su papá

La hija mayor del presidente de EE.UU. se burlaba de la supuesta "cirugía de reducción del cuero cabelludo" de su padre, según el libro.

"Ella trataba a su padre con un grado de desapego, incluso de ironía, yendo tan lejos como para burlarse de su cabello con los demás. A menudo describía a sus amigos la mecánica detrás del peinado".

Anthony Zurcher: "No sería sorprendente si esta es una de las anécdotas que Trump encuentra especialmente molesta. El presidente está orgulloso de su pelo. En días ventosos, Trump por lo general lleva algo en la cabeza. Es por eso que usa la gorra con el Make America Great Again, su lema de campaña, para asegurarse de que todo esté en orden".

7. La Casa Blanca no conoce sus prioridades

Katie Walsh, la jefa adjunta de la Casa Blanca, preguntó al asesor presidencial Jared Kushner lo que la administración quería lograr, algo para lo cual el yerno de Trump no tenía respuesta, según el libro.

"'Solo dime las tres cosas en las que el presidente quiere centrarse', pidió (Walsh). '¿Cuáles son las tres prioridades de esta Casa Blanca?'… Tras seis semanas de presidencia de Trump, Kushner seguía sin respuesta".

Anthony Zurcher: "Es frecuente que a una nueva administración le tome algo de tiempo encontrar su equilibrio. Pero en el caso de Trump, la situación es especialmente grave. Priorizar ha sido claramente un desafío. Las dificultades para lograr la reforma de la salud han perseguido la presidencia Trump durante casi un año".

8. La admiración de Trump hacia Rupert Murdoch

Wolff describe en su libro el muy buen concepto que tiene Trump del magnate de los medios de comunicación Rupert Murdoch, quien entre sus negocios tiene el canal conservador Fox News.

"'Él es uno de los grandes, el último de los grandes', dijo Trump.... Sin valorar el hecho de que ahora él era el hombre más poderoso en el mundo, Trump todavía estaba tratando con fuerza de ganarse el favor de un magnate de los medios que lo había desdeñado siempre como un charlatán y un tonto".

Anthony Zurcher: "Durante la campaña, Trump tuvo algunas disputas con Fox News, pero el presidente es un gran simpatizante de la cadena, la cual se ha convertido en su mayor defensora desde su toma de posesión".

9. Murdoch llamó a Trump "idiota"

La admiración hacia el magnate de los medios no es mutua, según un pasaje del libro de Wolff en el que se dice que Murdoch criticó la reunión del presidente con ejecutivos de compañías tecnológicas:

"Murdoch sugirió que tomar un enfoque liberal de las visas H-1B, que abren las puertas de Estados Unidos a inmigrantes seleccionados, podría ser difícil de cuadrar con sus promesas de construir un muro y cerrar las fronteras. Pero Trump parecía indiferente, y le dijo a Murdoch 'Vamos a resolverlo'. Murdoch dijo 'Qué jodido idiota', encogiéndose de hombros mientras colgaba el teléfono".

Anthony Zurcher: "A veces ha habido una desconexión entre la retórica antiinmigrantes de Trump y sus acciones. Tal vez el presidente electo estaba reflejando su sensibilidad en los negocios. O tal vez, en este caso, simplemente se estaba haciendo eco de la opinión del último grupo de personas que se había reunido con él".

10. Michael Flynn sabía que sus lazos con Rusia eran "un problema"

El exasesor de Seguridad Nacional Michael Flynn sabía que aceptar dinero de Moscú por dar un discurso podría perseguirlo, según el libro.

Wolff escribe que antes de la elección, Flynn "había sido advertido por amigos que no fue buena idea aceptar US$45.000 de los rusos para dar un discurso. 'Bueno, solo sería un problema si ganamos', les aseguró".

Flynn reconoció haber mentido en el marco de la investigación del Departamento de Justicia sobre la supuesta interferencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016.

Anthony Zurcher: "Al igual que Paul Manafort, Flynn fue uno de los miembros del círculo íntimo de la campaña Trump cuyos asuntos del pasado no pasaban la prueba del escrutinio legal. Si Trump hubiera sido derrotado, no habría importado. Pero su éxito fue su perdición".



Fuente: BBC Mundo