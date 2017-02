1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Lunes, 13 Febrero 2017

El Gobierno alemán pidió hoy a Atenas que se centre en aplicar las reformas acordadas para el tercer rescate griego y deje para más adelante cuestiones como una posible quita o la participación del Fondo Monetario Internacional (FMI).

El portavoz del Ejecutivo alemán, Steffen Seibert, aseguró en un encuentro rutinario con medios de comunicación que el Gobierno heleno debe centrarse ahora en dar los "pasos necesarios" y "cumplir" lo pactado para el tercer programa y que "luego" se atenderá a otras "cuestiones".

Estas declaraciones se produjeron en respuesta a una intervención del primer ministro griego, Alexis Tsipras, el pasado sábado en la que habló de una "disputa entre los acreedores", en referencia a Berlín y el FMI, y comparó al ministro de Finanzas alemán, Wolfgang Schäuble, con un pirómano.

Seibert rechazó estas acusaciones contra el Gobierno alemán y subrayó que la Unión Europea (UE) lleva más de seis años ayudando a Atenas y que no hay un país en Europa que en este tiempo haya recibido más apoyo que Grecia.

Alemania, y toda la UE, agregó el portavoz, han ejercitado una "solidaridad activa" para que Grecia vuelva a ponerse de pie, reduzca su deuda y vuelva a la senda del crecimiento sostenible.

Por su parte, el portavoz del Ministerio de Exteriores, Martin Schäfer, apuntó, que el objetivo del Gobierno alemán es mantener una "eurozona completa" y aplaudió el "acercamiento" de posturas que se vivió en el encuentro del Eurogrupo del viernes en relación al rescate griego.

Las reacciones desde Berlín coinciden con la visita a la capital alemana hoy del líder opositor griego Kyriakos Mitsotakis, presidente del partido conservador Nueva Democracia (ND), para entrevistarse con la canciller, Angela Merkel, y con Schäuble.

El objetivo de Mitsotakis -cuyo partido aparece muy por delante del gobernante Syriza en las encuestas- es presentarles a Merkel y Schäuble su "plan para Grecia" y garantizarles que, si él fuera primer ministro, pondría en marcha las reformas necesarias de común acuerdo con los acreedores.

"Podemos evitar un cuarto paquete de ayudas si iniciamos el cambio político a tiempo", señala Mitsotakis en una entrevista publicada hoy por el diario alemán "Süddeutsche Zeitung".

A cambio, el líder conservador heleno reclama flexibilidad para las metas presupuestarias y frente al superávit primario del 3,5 % del producto interior bruto (PIB) fijado en el programa de asistencia financiera propone un 2 %.

Mitsotakis también defiende una quita de la deuda, pero pospone ese debate al momento en el que el país recupere la confianza de los inversores.

Tsipras aseguró este sábado que "la disputa entre los acreedores" hace aún "más difícil" una evaluación de por sí compleja de sus avances en la implementación de las medidas acordadas a cambio de los hasta 86.000 millones de euros de ayuda financiera.

El primer ministro griego criticó que el FMI esté haciendo "un juego" a espaldas de Grecia al no decir abiertamente que no piensa participar en el rescate por no enfrentarse con Schäuble.

"Debido a que no quieren echar la culpa al Ministerio de Finanzas alemán, están tratando de inventar nuevos requisitos para que Grecia sea la culpable del bloqueo y de lo que en mi opinión será su decisión de no financiar el programa", añadió.

También pidió a Alemania que acabe con el juego de la Europa de las dos velocidades, en relación a unas declaraciones de Schäuble, algo que a su juicio es jugar "con fuego": "Estoy seguro de que su propio Gobierno no permitiría que los incendiarios jueguen con fósforos en un almacén de municiones". (Berlín, EFE)

