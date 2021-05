1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Lunes, 10 Mayo 2021

En un tweet emitido desde su cuenta oficial a las 3:45 a.m., el presidente Iván Duque informó que hizo una visita corta a la ciudad de Cali, Valle del Cauca, para verificar los avances del diálogo social y escuchar los resultados del consejo de seguridad, liderado por el ministro de Defensa, Diego Palacio, y el ministro del Interior, Daniel Palacios.

El presidente estuvo en Cali reunido con la gobernadora del departamento del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, y el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, así como con la plana mayor de la Fuerza Pública y los ministros de Interior y Defensa.

Anuncios de dicha reunión son los siguientes:

- Levantamiento de bloqueos en vías de acceso a la capital del Valle del Cauca

- Aumento de pie de fuerza en la ciudad

- Guardia indígena debe regresar a sus resguardos

Esto último ocurre cuando el Cric anunció la apertura de un “sendero de vida”, o corredor humanitario, por 24 horas, a partir de la 1:00 a.m. de este lunes 10 de mayo, el 13° del Paro Nacional, que es parte de un acuerdo entre la institucionalidad de la ciudad y los representantes indígenas.

El mandatario reforzó la idea del trabajo en equipo y mancomunado entre presidencia, gobernación y alcaldía para la protección de los derechos de los ciudadanos. Duque afirmó que “no hay un solo argumento para afectar los derechos de otro para hacer valer los propios” ante el alcalde de Cali y la gobernadora del departamento.

Así mismo, resaltó la presencia del ICBF y el DPS en el despliegue institucional realizado por el gobierno para tratar la problemática de los jóvenes en la ciudad.

En un mensaje a los jóvenes de Cali y el Valle del Cauca, Duque declaró: “Queremos decirles a los jóvenes del Valle del Cauca que sabemos de sus necesidades, reclamaciones y propuestas, y habrá un espacio para escucharlos y hablar de los temas que los aquejan. La invitación es a que se vinculen y que juntos lleguemos a soluciones rápidas y concretas”.

De otra parte, el mandatario destacó la importancia de la Fuerza Pública, que tiene como orden desbloquear las vías de acceso a Cali en las próximas horas.

Aclarando que dicho despliegue no busca “confrontación con la ciudadanía”, sino apego de ésta hacia la institucionalidad, el mandatario señaló que “La Fuerza Pública está para proteger la vida, honra, derechos y libertades de todos los ciudadanos, por eso la instrucción ha sido el máximo apoyo y colaboración de todas las fuerzas, para que con el máximo despliegue le garanticen a los ciudadanos su protección y eviten situaciones que pongan en riesgo a la ciudadanía”.

Duque recalcó que “Esto reconociendo la libertad de los ciudadanos de estar en el territorio colombiano, pero dada las circunstancias que se enfrentan en este momento en la ciudad de Cali, es urgente transmitir ese mensaje para que regresen a sus resguardos”, en un claro mensaje a la Guardia, que vivió un episodio de confrontación con otros ciudadanos en la tarde del pasado 9 de mayo.

Así mismo, el primer mandatario, al ordenar un mayor despliegue de Ejército y Policía en Cali, declaró que: “Se debe garantizar hoy el mayor despliegue que se tenga de capacidades de nuestra fuerza pública para brindar tranquilidad a la ciudad de Cali”.

Las consecuencias de un movimiento inesperado

El viaje relámpago del mandatario tuvo una duración de tres horas este lunes 10 de mayo, entre la medianoche y las tres de la madrugada. Previamente, en su alocución dominical, había afirmado que “por prudencia” no se dirigiría a Cali para facilitar la labor de la Fuerza Pública y los ministros designados para enfrentar dicha crisis.

No obstante, el anuncio de no viajar a Cali no caló bien entre sus copartidarios ni entre la opinión pública.

La visita presidencial cambió el tablero del manejo de crisis en el país. En las próximas horas, Duque se sentará a escuchar al Comité de Paro, que en declaraciones previas ha señalado que no buscará dialogar sino negociar con el Gobierno.

Durante el fin de semana, Duque se reunió con jóvenes, sectores alternativos de la política nacional y algunos representantes de partidos políticos, en la agenda que el Gobierno denominó “Diálogo sobre lo fundamental”, que busca conjurar la crisis colombiana.

El Paro Nacional inició su treceavo día de paro con distintos puntos calientes en el país, siendo el más complicado el de la ciudad de Cali, que cumplió una semana bloqueada además de presentar confrontaciones entre ciudadanos por la extensión del movimiento social.

Este fue el tweet del primer mandatario en el que comunicó su visita a Cali.



