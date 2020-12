1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Lunes, 21 Diciembre 2020

Una "nueva variante" del coronavirus se ha identificado recientemente en el Reino Unido y ha desencadenado una serie de medidas preventivas para evitar su propagación. Por su parte, el secretario de Salud británico, Matt Hancock, declaró que la nueva cepa, denominada VUI-202012/01, está "fuera de control" y es un 70 % más contagiosa que la original.

Ante las advertencias, las autoridades de casi 30 países del mundo han suspendido el tráfico aéreo con la nación europea e implementaron pruebas PCR para los pasajeros que han realizado escalas en uno de sus aeropuertos, entre otras restricciones para contener el brote.

VUI-202012/01, donde VUI corresponde a 'variante bajo investigación', se detectó por primera vez a finales de septiembre y desde entonces se han confirmado más de 1.100 casos. Sin embargo, su identificación fue anunciada el 14 de diciembre tras del aumento de casos observados en Kent y Londres, y se caracteriza por un conjunto de 17 cambios o mutaciones.

¿Es más peligrosa?

Esta jornada, el Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés) confirmó que la nueva variante del SARS-CoV-2 detectada la pasada semana en el Reino Unido es hasta un 70 % más contagiosa pero considera que su infección no es más grave.

Las autoridades británicas señalaron que continúan analizando los datos disponibles para mejorar su comprensión y han notificado los hallazgos a la Organización Mundial de la Salud. Asimismo, el director médico de Inglaterra, Chris Whitty, indicó que "ahora es más vital que nunca que la sociedad continúe tomando medidas en su área para reducir la transmisión".

Por su parte, la asesora médica de Salud Pública de Inglaterra, Susan Hopkins, comentó que "actualmente no hay evidencia de que esta cepa cause enfermedades más graves, aunque se está detectando en una amplia geografía". Al respecto, la especialista acotó que "la mejor manera de detener la infección es cumplir con las reglas: lavarnos las manos, cubrirse la cara y mantenernos alejados de los demás".

¿Las vacunas seguirán siendo efectivas?

Aunque Whitty señaló que "no hay evidencia actual que sugiera que la nueva cepa cause una mayor tasa de mortalidad o que afecte a las vacunas y tratamientos", explicó que se está trabajando "urgentemente para confirmarlo".

Mientras tanto, los expertos señalan que es "poco probable" que la mutación no responda a las vacunas desarrolladas, ya que los fármacos se han probado con muchas variantes del virus en circulación y producen anticuerpos contra varias regiones de la proteína espiga.

La comunidad científica ha trabajado arduamente para recolectar más pruebas sobre la respuesta de las vacunas en los organismos infectados.

Uno de los estudios desarrollados en ratones concluyó que una mutación diferente del virus no interfería con la producción de anticuerpos provocada por la inoculación, y se estima que este tipo de respuesta inmune se podría replicar en los seres humanos frente a las diversas cepas del SARS-CoV-2.

En este sentido, el principal asesor científico para la distribución de vacunas de EE.UU., Moncef Slaoui, declaró a CNN que aunque la posibilidad de que las nuevas cepas sean resistentes a las vacunas desarrolladas es baja, no es "inexistente". No obstante, aclaró que hasta el momento no hay una sola variante que sea resistente y considera que la identificada en el Reino Unido tampoco se escapa de la inmunidad de la vacuna.

¿En qué consiste la mutación?

Según el comunicado emitido por el Gobierno del Reino Unido, a menudo los virus sufren mutaciones, la influenza estacional "muta todos los años". Bajo esta línea, precisó que también se han observado cepas diferentes del SARS-CoV-2 en otros países.

No obstante, la variante VUI-202012/01 "incluye una mutación en la proteína 'pico'", cuyos cambios pueden hacer que el virus se vuelva más infeccioso y se propague con mayor facilidad entre las personas.

Al respecto, Hopkins explicó que "no es inesperado que el virus evolucione", pero es importante detectar "cualquier cambio rápidamente para comprender el riesgo potencial que puede representar cualquier variante".

Respuesta de la OMS

La jefa de la unidad de enfermedades emergentes de la OMS, Maria Van Kerkhove, indicó que la organización vigila la situación derivada de la nueva mutación.

"Estamos trabajando con ellos, mediante nuestro grupo de trabajo sobre la evolución del virus SARS-CoV-2. Están cultivando el virus en el país y están trabajando con investigadores para determinar cualquier cambio en el comportamiento del virus en sí y en términos de transmisión", dijo la científica durante una conferencia de prensa en línea.

Casos en otros países

Hasta la fecha, Dinamarca y los Países Bajos han informado de algunos casos con la nueva variante y, según informaciones aparecidas en prensa, también se habría detectado en Bélgica.

El candidato a cirujano general del presidente electo Joe Biden, Vivek Murthy, afirmó el domingo en un programa de NBC que "no hay razón para creer que las vacunas que se han desarrollado no serán efectivas contra esta cepa también". (RT)