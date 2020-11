El presidente estadounidense Donald Trump anunció que demandará por fraude “todos los recientes estados” ganados por el candidato demócrata Joe Biden.

“Todos los estados recientemente reclamados por Biden serán desafiados legalmente por nosotros por fraude electoral y fraude electoral estatal”, escribió el mandatario en Twitter. “Muchas pruebas, solo consulten los medios. ¡GANAREMOS! ¡America First!”.

Aproximadamente una hora después, el mandatario volvió a realizar una publicación en su cuenta de Twitter: “¡Paren el fraude!”, dijo. Todo el mensaje está escrito en letras mayúsculas.

Luego envió una declaración a través de su campaña que, también en mayúsculas, dice: “Si cuentan los votos ilegales, gano facilmente la elección. Si cuentan los votos ilegales y tardíos, pueden robárnosla”.

Biden, por su parte, realizó una breve publicación en la que reiteró a sus seguidores la necesidad de “ser pacientes”. “Los votos están siendo contados y tenemos una buena sensación sobre nuestras posibilidades”.

Las diferencias de votos entre los candidatos continúan siendo mínimas en algunos de los estados clave que faltan por decidir y que pudieran inclinar la balanza a uno u otro lado. La atención está enfocada en el recuento de votos en Nevada, Pensilvania, Carolina del Norte y Georgia, mientras que en Arizona, un estado en el que las proyecciones de algunos de los principales medios habían dado la victoria a Biden, las distancias entre ambos se han acortado.

Con 214 votos electorales, para llegar a los 270 Trump tendría que ganar todos los estados aún en disputa.

Minutos después del tuit de Trump, la campaña del mandatario volvió a denunciar en una conferencia de prensa en Las Vegas supuestas irregularidades en la votación y dijo que iba a presentar una demanda solicitando una orden judicial para detener el conteo de votos debido a “votos inadecuados”. Entre otras cosas, el equipo del republicano dijo que “se siguen contando votos ilegales” y aseguró que hubo votos emitidos por personas no residentes en el estado. “Lo que está ocurriendo en Nevada puede pasar en todas partes”, dijeron.

Nevada tiene seis grandes electores en juego. Como Biden cuenta en este momento con 264 delegados, hacerse con este estado le abriría las puertas de la presidencia.

El presidente anunció falsamente el miércoles por la madrugada que la victoria era suya y acudió a las cortes en algunas jurisdicciones indecisas cruciales. No estaba claro si sus maniobras legales con el recuento de los votos alterarían la cuenta a su favor.

Por lo pronto, este jueves un juez en Georgia desestimó una demanda presentada por el Partido Republicano estatal y la campaña del presidente que pedía que se asegurara de que un condado costero cumpliera las leyes estatales sobre el procesamiento de 53 papeletas de voto en ausencia. (Infobae)

