El Consejo Nacional de Seguridad de Estados Unidos (NSC), a través de Twitter, anunció que respaldará a Ecuador ante “cualquier agresión dirigida hacia su soberanía económica y ambiental”.

El NSC, además citó un mensaje previo del Comando Sur de Estados Unidos en donde señala que: “Ecuador ha dado la voz de alarma sobre una enorme flota pesquera de embarcaciones en su mayoría con bandera china cerca de la zona de protección de las Islas Galápagos“.

Este miércoles, también el Comité Ejecutivo de la Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS) aprobó hoy una decisión que condena la pesca ilegal no declarada y no reglamentada en aguas internacionales, acogiendo la propuesta de Ecuador, a la cual se sumaron las sugerencias de Colombia, Chile y Perú.

The United States stands with President @Lenin and our friends and partners in #Ecuador against any aggression directed toward their economic and environmental sovereignty. https://t.co/JNl0NIfTGV