El País de España

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Viernes, 17 Julio 2020

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, anunció este miércoles que se hizo un nuevo test de la covid-19 y su resultado volvió a ser positivo. El ultraderechista sigue trabajando en aislamiento desde el Palacio de Alvorada. “Estoy bien, gracias a Dios.

El examen lo hice ayer por la mañana y el resultado por la noche indica que todavía doy positivo”, contó en una transmisión en directo a través de sus redes sociales, desde el jardín de la residencia oficial de la Presidencia de la República. El presidente reveló el 7 de julio que había sido infectado tras haber pasado un fin de semana con “cierta indisposición, cansancio, fiebre y dolor muscular”.

Se espera ahora que haga un nuevo test en los próximos días para que retome sus actividades. “Si Dios quiere, todo saldrá bien para que podamos volver a la actividad pronto”.

Desde el anuncio de su contagio, Bolsonaro ha promovido el uso de la hidroxicloroquina, una medicación que hasta ahora no se ha demostrado efectiva en el tratamiento de la covid-19, según los principales estudios. Este miércoles, el presidente brasileño volvió a la carga: “Sabemos que no hay comprobación científica, pero conmigo ha funcionado. No hay una medicación en el mundo con comprobación científica constatada, entonces es una situación de observación. Ha funcionado conmigo y con muchas personas, y muchos doctores dicen que la hidroxicloroquina sí funciona”, declaró. En mayo, después del nombramiento del general Eduardo Pazuello para el Ministerio de Sanidad, centenares de técnicos fueron reemplazados por militares y la hidroxicloroquina paso a formar parte del tratamiento contra la covid-19 en hospitales públicos. “No estoy haciendo una campaña por la medicación, una vez que sus costes son muy baratos. Y tal vez por ello hay muchas que están en contra. Y otras, me parece, por la cuestión ideológica. ¿Qué está pasando? No recomiendo nada, recomiendo que usted busque a su médico y hable con él. El mío, un médico militar, recomendó la hidroxicloroquina y ha funcionado”.

Bolsonaro se mantiene alejado de su esposa, Michelle Bolsonaro, y de su hija y su hijastra, quienes viven con él en Alvorada. Las tres se han sometido al test del coronavirus y han dado negativo. Sin embargo, el presidente de la Federación de las Industrias de São Paulo (Fiesp), el empresario Paulo Skaf, estuvo con Bolsonaro el pasado 3 de julio, días antes del primer test de coronavirus positivo del presidente. Ahora, está internado en el Hospital Sírio-Libanês con diagnóstico confirmado de covid-19, según el boletín médico de este jueves. El miércoes, el diario O Globo informó de que el asesor especial de la Presidencia, Tércio Arnaud, miembro del equipo más cercano al presidente que promueve fake news en las redes, también ha testado positivo.

Brasil ha registrado más de 75.000 muertes por coronavirus desde el principio de la pandemia, según los dados del Ministerio de Sanidad del miércoles. Está previsto que este jueves supere los dos millones de contagios confirmados por las autoridades sanitarios. A pesar de los datos, Bolsonaro sigue defendiendo que hay un alarmismo excesivo y que el virus provoca solo una “gripecita”. La negligencia política del ultraderechista ha erosionado la imagen internacional de Brasil. Y, pese a que esté infectado, no hay señales de que vaya a abandonar su apuesta por el negacionismo.



Fuente: El País