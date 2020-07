1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Sábado, 11 Julio 2020

El secuestro del político ecuatoriano Fernando Balda salpica a España.

Balda fue “secuestrado” por el expresidente Rafael Correa en 2012 en Bogotá para ser deportado hasta su país natal y convertirse en un preso político del mandatario socialista y amigo de Pablo Iglesias.

En marzo de 2020, Periodista Digital avanzó en exclusiva que el expreso político presentó las pruebas de cómo el líder de Podemos está detrás de los esfuerzos por librar de la justicia ecuatoriana al expresidente Rafael Correa y a su exdirector de Inteligencia, Pablo Romero.

Fernando Balda facilitó a este periódico un audio donde se escucha al expresidente Correa afirmar que “acabo de hablar con Pablo Iglesias y me pide que, por favor, le mande una memoria muy sucinta sobre el caso del amigo, del vecino, no sé si tú puedas contactarlo y que me mande eso”.

El político ecuatoriano afirma que “vecino” es el apodo que usan el exmandatario y el antiguo director de la polémica Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain) para hablar del otro.

Para demostrarlo, Balda también difundió un audio donde se puede escuchar al antiguo director de la Secretaría Nacional de Inteligencia, Pablo Romero, quien fue detenido por la Interpol en Madrid en junio de 2017 y posteriormente extraditado a Ecuador, decir:

“Ya hablé con el procurador, se llama José Fresneda. Dice que aún no hay ninguna novedad y que es muy pronto todavía para saber algo. No me dijo qué tiempo hay que esperar, pero que era demasiado pronto. Cuéntale al vecino para que lo espabile porque imagínate tú cuánto tiempo ha pasado desde que me crearon el chat y no ha pasado nada. Recién ahora que han añadido el documento ese. Mi intensión tu sabes era de ayudar para poner los antecedentes y le estoy ahorrando el trabajo, esa es la idea. Pero si ese documento no le sirve, que lo hagan como se tiene que hacer, no hay ningún problema”.

La evidencia apunta a que Iglesias intentó evitar que Pablo Romero fuese extraditado hasta Ecuador.

Una misión en la que también está vinculado Christophe Marchand, miembro del equipo de abogados de Puigdemont en Bélgica y que también ha sido abogado personal de Rafael Correa.

Según unos correos electrónicos a los que ha tenido acceso Periodista Digital se puede ver cómo Marchand estaría trabajando en la defensa de Romero ante Interpol e, incluso, recibido dinero por parte del expresidente.

Un espía español

La investigación no solo ‘salpica’ a Pablo Iglesias, sino también al español David Morales.

Se trata del dueño de UC Global SL, la empresa española señalada por espiar para la CIA a Julian Assange durante su estancia en la Embajada de Ecuador en Londres.

Fuentes próximas a la Audiencia de Juzgamiento de Ecuador, indican a Periodista Digital que David Morales fue señalado por el propio exdirector de Inteligencia, Pablo Romero.

En concreto, Romero habría reconocido una reunión personal con David Morales, donde se habló del secuestro de Fernando Balda en Bogotá.

Según las fuentes de la Audiencia, “David Morales y el espía Michael Philip Wagg son los hombres enviados por el exdirector de Inteligencia y el Ministerio del Interior para no dejar ningún rastro del secuestro de Fernando Balda en Colombia”.

Una misión que contaría con la aprobación tanto del exdirector de Inteligencia, así como del que fue ministro del Interior, José Serrano, y el propio expresidente Rafael Correa.

Amenazas de muerte

Las fuentes consultadas por Periodista Digital admiten temer por su vida, ante la oleada de amenazas de muertes durante los últimos meses.

Es importante recordar que, tras la publicación de la exclusiva de Periodista Digital sobre la “ayuda” de Iglesias al prófugo ecuatoriano, algunas de las ‘gargantas profundas’ del polémico caso han sido advertidas de que podrán perder la vida a causa de desvelar las pruebas del entramado que salpica tanto a los dirigentes socialistas del país latinoamericano, así como a los principales socios del gobierno de Pedro Sánchez.

En la misma línea, les han advertido de las trágicas consecuencias que tendrían de acudir ante un juez para declarar o para entregar los documentos, imágenes y audios que tienen en su poder. (Periodista Digital)