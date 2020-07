1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 100% (2 Votes)

Detalles Publicado el Miércoles, 01 Julio 2020

El Gobierno del Ecuador “deplora y rechaza” las declaraciones del señor Pablo Iglesias, vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030 del Gobierno de España, reproducidas el día de hoy en un mensaje de la red social Twitter. Así lo expresó oficialmente la Cancillería ecuatoriana, en una comunicación dirigida esta tarde a la Embajada de España en Quito.

En el corto vídeo en que se difunden por Twitter las opiniones del señor Iglesias, se distorsiona sin fundamento la acción de la justicia ecuatoriana en el caso “Sobornos”, una trama de corrupción que fue llevada a la justicia por la Fiscal General del Ecuador. Los mensajes y el vídeo se han publicado, por extraña coincidencia, en la antesala del pronunciamiento de los tribunales ecuatorianos sobre la apelación del ex presidente.

La apelación fue interpuesta por los abogados del ex presidente Correa a fines de abril pasado. El 7 de abril de 2020, el ex mandatario había sido sentenciado a ocho años de cárcel como “autor mediato” dentro del caso “Sobornos”. Similar pena se dictó en contra el ex vicepresidente Jorge Glas, al tiempo que se sancionó como autores directos a diez empresarios y, como coautores, a 8 exfuncionarios del gobierno del señor Correa.

La nota diplomática recuerda que “a diferencia de lo que acontecía durante la presidencia del señor Correa, la Fiscalía General del Estado, que presentó los cargos en contra del ex mandatario, y la Función Judicial gozan en la actualidad de total independencia y autonomía frente al Ejecutivo”.

Los pronunciamientos del señor Iglesias, al ostentar una alta investidura en el Gobierno español, comportan una “intervención en los asuntos internos de otro Estado y, más todavía, exponen una opinión subjetiva, inexacta y grosera sobre el funcionamiento de la Administración de Justicia del Ecuador”, reza la nota oficial de la Cancillería, que recalca que las expresiones del señor Iglesias “contrastan de modo patente con el excelente estado de las relaciones diplomáticas entre los dos países”.