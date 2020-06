El País de España

Sábado, 27 Junio 2020

Durante la pandemia, la brasileña Dilma Rousseff dedica su tiempo a participar en debates políticos en línea, a leer sobre el pasado y el futuro del mundo y, de vez en cuando, a estar con sus nietos Gabriel, de 9 años (“un adolescente”), y Guilherme, de 4, confinados como ella en el barrio de Tristeza, en Porto Alegre. Al elegir las lecturas, la expresidenta que gobernó Brasil entre 2011 y 2016 y habló con EL PAÍS el 10 de junio, no deja dudas sobre lo que le preocupa: está leyendo M, el hijo del siglo (Alfaguara, 2020), una biografía de Benito Mussolini escrita por el italiano Antonio Scurati.

En casi una hora de entrevista, realizada por videoconferencia y transmitida en directo, Rousseff no dudó en calificar el Gobierno de Bolsonaro de neofascista y asegurar que desea una ruptura institucional. “Es el sueño de la cúpula de este Gobierno. Me da pánico. Porque sería más grave que la dictadura militar, con este panorama marcadamente fascista y miliciano”, afirma. Según la expresidenta, el acercamiento “notorio” del Gobierno a las milicias —grupos criminales paramilitares— es una contradicción para las Fuerzas Armadas, que “ocupan un papel estratégico en el Ejecutivo, porque parece que apoyan a Bolsonaro en sustitución del partido político que no tiene”.

Para Rousseff, los aspectos más preocupantes de la situación política actual son dos. El primero es el apoyo que el Gobierno todavía tiene en sectores de la élite financiera, de las Fuerzas Armadas y de los cuerpos de policía (“¿Hasta dónde llega la flexibilidad de quienes aún apoyan a Bolsonaro? ¿Hasta dónde llegarán? ¿Hasta la ruptura?”). El segundo es la naturaleza de la ruptura que cree que está en marcha con Bolsonaro, que no sucederá como un golpe de Estado clásico de los años 60 y 70. Opina que su estrategia es radicalizar y, dependiendo de la reacción, echarse atrás —aunque nunca totalmente—, con lo que va corroyendo la democracia. “Si comparamos la democracia con un árbol, la dictadura militar va y corta el árbol. En los nuevos golpes que se están dando —yo soy un ejemplo, me destituyeron sin haber delito de responsabilidad—, es como si el árbol lo invadieran hongos y parásitos, que corroen por dentro las instituciones”, explica.

Todo su análisis implica ver su proceso de destitución y la operación anticorrupción Lava Jato como parte de un engranaje que llevó a Bolsonaro al poder. Por eso, coincide con el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva en su crítica a los manifiestos antigubernamentales, como el Juntos, que ha reunido a partidarios de su impeachment, como el expresidente Fernando Henrique Cardoso. A pesar de enfatizar que no integraría, por ejemplo, un frente anti-Bolsonaro con el exministro de Justicia Sergio Moro (“él es directamente responsable, es una figura central en la llegada de Bolsonaro [al poder]”), su principal crítica es programática: “¿Juntos para qué?”, provoca. “Históricamente, firmar un manifiesto no constituye un frente. Lo que constituye un frente es un proyecto mínimo. No puedo juntarme para nada. Hay que juntarse para echar a Bolsonaro y poner algo en su lugar. El frente debe tener un programa mínimo. En Brasil, solo hay una forma de salvar la democracia: echar a Bolsonaro”, asegura Rousseff, que, días después de la entrevista, firmó el manifiesto “Las mujeres derrocan a Bolsonaro”.

En cualquier caso, el Partido de los Trabajadores (PT) considera que los manifiestos son solo uno de los elementos que conforman el debate sobre si el gobierno actual debe continuar o no. Además de contar con el apoyo de parte de la élite, la falta de movilización social contra el Ejecutivo —en parte por la pandemia— hace que la destitución de Bolsonaro sea todavía una posibilidad remota, según Rousseff. “Si fuera pesimista, no me levantaría de la cama. No lo soy. Soy una persona que tiene lo que decía Gramsci: el pesimismo de la inteligencia y el optimismo de la voluntad. La voluntad transforma. Pero hay que mirar la realidad tal y como es. Tenemos que construir las condiciones para echar a Bolsonaro”, reflexiona.

Mientras tanto, la expresidenta observa con aprensión cómo Brasil navega por la crisis económica y sanitaria. No descarta la “catástrofe” o el “caos social” si el Gobierno no extiende la ayuda de emergencia a los trabajadores informales y más pobres. También ve con desconfianza, y no como un paso hacia una futura renta básica, la propuesta anunciada por el ministro de Economía, Paulo Guedes, para modificar el Bolsa Familia y otros programas sociales. Rousseff reconoce que “hubiera sido mejor” si el PT hubiera transformado el programa asistencial en ley: “Lo que quiere Paulo Guedes es ahorrar dinero a costa de los más pobres”, critica.

Con relación a la situación mundial, Dilma cree que se puede presentar una solución progresista a la crisis: “Aumentarán los impuestos sobre las grandes fortunas, el patrimonio y las rentas. ¿Por qué? Porque no se puede sacar dinero de ningún otro sitio”, predice. “Y no lo digo solo yo. También lo dice Martin Wolf, el mejor economista político del Financial Times, y no puede acusársele de bolivariano...”.

En cuanto al panorama electoral, Rousseff cree que la actualidad es volátil. “Lo que está sucediendo en Estados Unidos con la muerte absurda de George Floyd, esta explosión contra el racismo y la desigualdad, también puede surgir en Brasil. No sabemos cómo la gente vivirá su situación de violencia, desigualdad, racismo y enfermedad. Esto influirá en las elecciones municipales”, opina. ¿Y qué hay de 2022? Para la expresidenta, es demasiado pronto para trazar rumbos, aunque traza una línea que puede ser definitoria: afirma que su mentor, Lula, que sigue inhabilitado legalmente debido a la condena por corrupción, no quiere presentarse a las elecciones presidenciales. Entonces ¿quién? Cita otros nombres “del mismo campo [ideológico]”, como el gobernador de Maranhão, Flavio Dino, del Partido Comunista de Brasil (PCdoB), pero no Ciro Gomes, del Partido Democrático Laborista (PDT), lo que demuestra que las heridas de 2018 aún están abiertas.

Las Fuerzas Armadas en el Gobierno de Bolsonaro

Las Fuerzas Armadas, con su presencia masiva en el Ejecutivo, desempeñan un papel estratégico, porque parece que apoyan a Bolsonaro en sustitución del partido político que no tiene, a cambio de cargos dirigentes. Hemos llegado a tal punto que, en la mayor pandemia de la historia reciente de Brasil y del mundo, el Ministerio de Sanidad, una pieza fundamental, está ocupado por un general interino sin los subsidios técnicos necesarios. Existe un panorama de intervención militar dentro del Gobierno. No existe ese panorama de intervención en la sociedad. No lo hay. Es decir, las instituciones, el Poder Judicial y el Legislativo funcionan.

Riesgo de ruptura

Es el sueño de la cúpula de este Gobierno. Me da pánico. Porque sería más grave que la dictadura militar, con este panorama marcadamente fascista y miliciano. Todos los Estados modernos monopolizan la fuerza y la Justicia. Privatizar la violencia en la milicia es muy grave y amenazaría la propia estructura de las Fuerzas Armadas. Este proceso también es extremadamente contradictorio desde el punto de vista de las Fuerzas Armadas, porque este Gobierno defiende privatizar la violencia, ejercer la violencia armando el pueblo, como vimos en la reunión del 22 de abril. Y tiene una relación pública y notoria con las milicias. Pero la pregunta es: ¿hasta dónde llega la flexibilidad de los que aún apoyan a Bolsonaro? Porque hay partes importantes del mercado que apoyan a Bolsonaro, una parte de los medios apoya a Bolsonaro —de forma más moderada, pero lo apoyan—, y algunos sectores de la sociedad y ciertas instancias de las Fuerzas Armadas y de la Policía Militar apoyan a Bolsonaro. ¿Hasta dónde llegarán? ¿Hasta la ruptura? El mundo no es propenso a golpes militares.

El tipo de ruptura

Como hoy no se puede ser autoritario, la idea es radicalizar. Se produce una reacción y retrocedes. Si radicalizas 100, retrocedes 50 y te quedas con 50. Después, haces otra aproximación: avanzas otros 100, retrocedes 50. De manera que normalizas, por ejemplo, la discusión sobre el AI-5 en Brasil [una medida decretada por la dictadura militar (1964-1985) para cerrar el Congreso y reprimir a la disidencia]. ¿Cuándo se ha discutido abiertamente en Brasil sobre que volviera a decretarse el AI-5? Nunca. ¿Cuándo se ha discutido sobre intervención militar? Nunca. Y hoy son temas que la prensa trata con frecuencia. Bolsonaro solo hace aproximaciones sucesivas, pero en busca de una meta que quiere alcanzar. Si comparamos la democracia con un árbol, la dictadura militar va y corta el árbol. Lo que significa que todos los derechos —de libertad de expresión, de prensa, de organización, el Congreso abierto— se eliminan totalmente para la población. En los nuevos golpes que se están dando —yo soy un ejemplo, me destituyeron sin haber delito de responsabilidad—, es como si el árbol lo invadieran hongos y parásitos, que corroen por dentro las instituciones.