Martes, 16 Junio 2020

La pandemia de la pedofilia se ha tomado la agenda nacional e internacional, puesto que cada vez se develan situaciones más oscuras que ponen en un terrible estado de indefensión a miles de niñas y niños de todo el mundo. En este reportaje se definen los conceptos en torno al Movimiento de Orgullo Pedófilo, la pandemia de abuso infantil que se ha tomado las redes sociales y el análisis psicológico que hay detrás de la mente de un pedófilo y las consecuencias que arrastrarán sus víctimas el resto de sus vidas.

“Puedes tener 40 años y enamorarte de una niña de 12 añitos, mientras no cometas delitos, puedes estar en completa libertad y expresarte como dicte tu corazón”, es parte del discurso de los simpatizantes del MAP: Minor-attracted person (persona que se siente atraída por menores).

Y es que, durante esta emergencia sanitaria, otra verdadera pandemia que lleva años en las sombras ha comenzado a revelarse, una de las situaciones más escalofriantes que han salido a la luz pública se relaciona al explosivo aumento de la pedofilia: sitios, cuentas en redes sociales que buscan generar comunidades de “personas atraídas a menores”, incluso los nombres de celebridades, políticos e influencers fueron señalados como miembros de redes de abuso.

MAP y MOP

Este tema ha llegado al punto de buscar una normalización de este tipo de conductas y difundirse un “Movimiento de Orgullo Pedófilo”, sobre todo durante el mes de abril, específicamente el día 25 de ese mes, el cual estas personas buscaban declarar como el “Día Internacional del Orgullo Pedófilo”.

El MAP es la sigla con la cual estas personas se tratan de diferenciar de los pederastas, ya que, según su visión, la atracción hacia menores de edad es una “orientación sexual que debería ser aceptada por la sociedad”. Se dividen en dos categorías: “pro-contact” y “anti-contact”.

Tienen tres objetivos: primero ser aceptados socialmente, segundo que la Organización Mundial de la Salud remueva a la pedofilia de su lista de trastornos mentales, y finalmente que sean incluidos dentro del Movimiento LGTBQ+, movimiento que en reiteradas ocasiones ha condenado exhaustivamente los intentos del MAP por enmarcarse como una disidencia sexoafectiva.

Incluso tienen su propia bandera (la cual es prácticamente un plagio a la bandera trans). Esta se compone por usar los colores rosado, azul, blanco y amarillo: el rosado representa a las niñas, el azul a los niños, el blanco en el centro (con el fin de señalar que “esta atracción no es impura”) y el amarillo hace referencia a que son personas en desarrollo (etapas de crecimiento de las y los menores).

MAP Y MOP en redes sociales

Dentro de las páginas de Facebook, Twitter y otras redes sociales menos conocidas como Likee (una aplicación parecida a TikTok), estas personas han buscado unirse bajo la consigna “MAP” o “MOP” (Movimiento de Orgullo Pedófilo). Y usan hashtags como “maprights, mapPride, mappositivity”.

Antes de que estos sitios fueran tumbados por las denuncias públicas, alcanzamos en El Mostrador Braga, a guardar algunas de sus publicaciones, en las cuales destacan justificaciones como: “puedes tener 40 años y enamorarte de una niña de 12 añitos, mientras no cometas delitos, puedes estar en completa libertad y expresarte como dicte tu corazón”, frase proveniente de la ya eliminada página “kmyMAP”.

Otro sitio ya eliminado “lgMAP”, publicó que “MAP no promueve a los pederastas, el objetivo del movimiento es que se permitan las relaciones entre un adulto y un niño, un niño tiene la edad suficiente para amar y un adulto la responsabilidad de mantener una relación. Los Pederastas son abusadores de niños y aquí no toleramos esas cosas (…)”.

Según ellos, lo que busca MAP es que se normalice la relación entre un adulto y un infante, ya que sería “el amor desde un enfoque científico. Se trata de un complejo fenómeno en el que participan distintas áreas del cerebro y mensajes químicos. Experimentarlo impacta sobre las emociones, la conducta y los pensamientos”, declararon a través de su Facebook antes de ser tumbados por los internautas.

La mente de un pedófilo

Para comprender cómo funciona la mente de un pedófilo, consultamos sobre ello a la psicóloga infantil, Marcia Stuardo, quien explicó que “la pedofilia es un trastorno de conducta que genera altos niveles de angustia en las personas que lo presentan y que necesita tratamiento”.

Explica que actualmente el enfoque médico va dirigido a “prevenir que estas personas se hagan daño a sí mismos o a otros, como también disminuir el sufrimiento subjetivo que esto puede producir, al menos así lo plantea el Dr. Quevedo de la Universidad de Chile”.

La especialista considera que, “independiente de lo que el MAP plantee, proteger la infancia y todo lo que este periodo significa es la prioridad, proteger a los niños y niñas en todas las esferas de su desarrollo y su salud mental. Los niños están en etapa de descubrir el entorno, descubrir su mundo y a sí mismos, crecer en un entorno seguro es algo que les debemos y que tenemos que cuidar”.

Y es que una niña o niño no está en la etapa de desarrollo como persona para entablar una relación amorosa con otra, eso es algo que ni siquiera se debe cuestionar, menos si esta persona es un adulto, no existe esa clase de “preparación para amar” ni “amor desde un enfoque científico”, ni tampoco un panorama donde la pedofilia es “menos mala” que ser pederasta.

Círculo de abuso infantil

En este sentido, una joven identificada como LL, cuyo nombre nos ha pedido proteger, narró su experiencia a El Mostrador Braga, y cómo desde muy pequeña fue víctima del círculo de abuso infantil.

“Fui abusada sexualmente a los 13 años por tres personas, me desgarraron y claramente arruinaron mi vida, enfermé mentalmente y tuve periodos disociativos muy severos. Comencé la prostitución tres años después, a los 16 años. Cabe aclarar fuertemente que los hombres que compraban mis servicios sabían mi edad. (…) fui sujeto de tráfico cuando me enviaron a El Salvador a "trabajar", en lo que resultó ser mi segundo episodio de violación y abuso sexual”.

“Puedo decir claramente que soy una sobreviviente de esas situaciones, sin embargo, mis "clientes" me iniciaron en lo que para mí fue un impulso para mi enfermedad mental, trauma y que dificultó mi tratamiento y mi mejora a la persona que soy hoy. La cocaína. Dejé la cocaína, sola, después de dos años muy intensos, mientras todavía era adolescente, agradezco mi fuerza y mi voluntad para abandonar esa adicción alimentada por hombres desconocidos que pagaban por una menor de edad enferma”.

Y es que una niña o niño que “entabla una relación” tenga o no abuso sexual, transforma la forma de percibirse a sí mismo, cómo construye su autoimagen y su autoconcepto, junto con la forma de relacionarse con otros, lo cual puede involucrar relaciones tóxicas y la falta de límites. “Va a ser inevitable que el niño aprenda e interiorice ciertos patrones de conducta que pueden ponerlo en riesgo cuando sea más grande, ya que aprende a relacionarse de una manera poco saludable con su entorno”, explicó la psicóloga.

Además, se da la posibilidad de que genere cierto rechazo en las relaciones con otras personas, debido a estos comportamientos inapropiados para su edad. “Aquí es importante entender que, aunque no haya abuso sexual, existen ciertos comportamientos que se pueden dar, como la restricción de libertad, los celos de parte del adulto. Lo preocupante es que el / la menor interiorizará y normalizará conductas inapropiadas que lo pueden dejar en una situación de vulnerabilidad a futuro, como conductas hipersexualizadas. Además de todas concepciones erradas que pueda tener respecto a las relaciones con otros e incluso la sexualidad”, connotó Stuardo.

Lamentablemente nuestro país no está libre de estos sucesos, como por ejemplo, las denuncias por abuso contra la directora del centro colaborador del Sename, Nido, puedes leer sobre el caso en este enlace.

Explosión de cuentas relacionadas a la pedofilia en Twitter

“Vi 3 segundos de un vídeo, me quedé petrificado y fue el tiempo que tardé en reaccionar: era una criatura de no más de 4 años y se disponía a “practicar una felación” a un adulto. Es muy duro ver algo así en Twitter, no en las profundidades de la Deep Web”, expresó un miembro de la agrupación, Sick Stoppers.

Sick Stoppers es un grupo de personas localizadas en España, quienes, tras recibir la denuncia del video mencionado anteriormente, decidieron investigar más profundamente lo que ocurre en torno a la pedofilia en Twitter. “Hemos surgido como una necesidad, ante una realidad atroz: la existencia de miles de cuentas pedófilas en Twitter con pornografía infantil y una preocupante expansión de esta lacra en las rrss”.

El gran drama que descubrieron es que, además, no es el mismo Twitter quien suspende las cuentas que miles denuncian por contenido inapropiado, sino que muchas veces son los mismos autores al verse expuestos quienes las cierran y luego vuelven a abrir otras para continuar el ciclo. “Así que creemos que la mayoría actúa con total impunidad. La cuenta tenía 470 seguidores (todos pedófilos obviamente) y estos a su vez sus seguidores y seguidos. En definitiva, miles de cuentas con pornografía infantil”.

“Tenemos una red social al alcance de cualquiera e incluso de menores, donde podemos encontrar vídeos con todas las aberraciones más monstruosas de las que es capaz el ser humano”, expresaron.

Los tipos de cuenta que han descubierto, ¿se dedican más a generar comunidades de pedofilia o a promocionar compra/venta de fotos y videos?

“Hay de todo tipo de cuentas: pedófilos que hablan abiertamente de intercambiar material, cuentas proMAP, cuentas con videos de pornografía infantil con menores de todas las edades que tienen cientos y algunas, miles de seguidores, obviamente todos pedófilos. También está lleno de pornografía "legal" y prostitución, mucha prostitución y no te extrañe que, si se investiga a fondo, pueda haber hasta prostitución de menores, no quiero ni pensar lo que puede haber en Thailandia”, respondieron en una entrevista con El Mostrador Braga.

¿Por qué creen ustedes que esto pasa en algunas redes sociales, mientras que en otras el propio filtro de la aplicación elimina la gran mayoría de estos contenidos?

“Sería interesante saber el motivo, normalmente no suele fallar el clásico “follow the money”: si sumamos las cuentas con contenido ilegal, las cuentas con porno “legal”, las cuentas de swingers y adictos al sexo, que suben contenidos de pornografía "legal" y las dedicadas a la prostitución, hablamos seguramente, de millones de cuentas a nivel mundial”.

Esta y muchas otras situaciones en torno al tema salen a la luz con cada vez más fuerza, es por eso que es importante que se difunda la problemática y que los países tomen cartas en el asunto. Ahora más que nunca con el encierro, miles de niñas y niños están pegados a sus celulares y computadores y pueden estar siento víctimas de grooming, siendo extorsionados, amenazados, para difundir “su material”.

Esto no es solo algo que las madres y padres deben tener presentes para proteger a sus hijas e hijos, sino que es algo que como sociedad internacional debemos detener. (El Mostrador)