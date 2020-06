1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Jueves, 04 Junio 2020

Meghan Markle rompió su habitual silencio para enviar un mensaje a los alumnos de su escuela secundaria en Los Ángeles con respecto a la muerte de George Floyd y las protestas contra el racismo en Estados Unidos.

“Sé que saben que las vidas de los negros importan. Lo único malo es no decir nada”, alentó la duquesa de Sussex en una grabación, en la que admitió que estaba nerviosa y no quería equivocarse, pero consideró que el silencio hubiese sido peor. Además de Floyd, quien murió a manos de la policía durante un arresto, recordó otras víctimas fatales afroamericanas de las fuerzas del orden, como Brianna Taylor, Philando Castile, Tamir Rice y Stephan Clark.

La ex actriz, que durante su infancia vivió los violentos disturbios en Los Ángeles por el juicio que absolvió a los policías que fueron grabados dándole una paliza al afroamericano Rodney King, repasó los recuerdos de esa época y dijo: “Lamento que de alguna manera no hayamos llevado el mundo al lugar que merecen. No puedo imaginar que tengan una diferente versión de la misma experiencia”. Pero añadió que en esa época, como ahora, también hubo momentos de unión y solidaridad. “Estamos viendo comunidades que se unen y se apoyan. Y ustedes van a ser parte de este movimiento”, aseguró.

El discurso también llamó a la acción política, a pocos meses de las elecciones presidenciales en noviembre. “Ustedes van a liderar con amor, van a liderar con compasión, van a usar su voz. Van a usar su voz de una manera más fuerte de lo que nunca han sido capaces, porque la mayoría de ustedes tienen 18 años o van a cumplir 18 años, así que van a votar”, expresó.

Por ello, remarcó la importancia de sentir “empatía por aquellos que no ven el mundo a través de la misma perspectiva”.

En 2012, Markle fue una de las caras de una campaña contra el odio racial. En un video, en el que se la ve utilizando una camiseta blanca con la leyenda “No toleraré el racismo”, envió un fuerte mensaje de concientización hablando desde su propio experiencia. (Infobae)