Detalles Publicado el Viernes, 22 Mayo 2020

En una región que escala hacia el pico de la epidemia de coronavirus , Uruguay se convirtió en un extraño caso de éxito: la curva de contagios está aplanada , la letalidad es baja y las personas que se contagiaron de la enfermedad son cada vez menos .

Con 738 casos detectados, 20 fallecidos y 579 recuperados de Covid-19, según las cifras oficiales, este pequeño país de 3,4 millones de habitantes que nunca decretó cuarentena general se encamina hacia una apertura de las actividades casi total.

Este avance en el relajamiento de las medidas sucede porque los casos mostraron una senda decreciente : Hasta el martes, apenas 139 personas cursaban la enfermedad mientras que a fines de abril eran 209. En tanto, el índice de la tasa de reproducción del virus (R0), que indica a cuántos otros contagia cada enfermo o portador, se ubicaba el martes en Uruguay en 0,74 de acuerdo a un modelo elaborado por el ingeniero Andrés Ferragut y el matemático Ernesto Mordecki, asesores del gobierno.

¿Esto pronostica que el virus va a desaparecer en el país? "En un mundo ideal, sí", dice Ferragut, pero aclara que el número es dinámico y se actualiza cada día. "Depende de un montón de cosas: de la contagiosidad natural del virus pero también del comportamiento de la sociedad y de las medidas que se tomen", detalla.

La estimación inicial de China, recuerda, fue que cada persona contagiaba en promedio a otras 2,5. Pero en Uruguay esa cifra no solo nunca se replicó sino que los expertos que asesoran al gobierno hablan de una "aparente baja prevalencia " del virus y una "contención" de la epidemia.

Según la página EndCoronavirus.org, del Instituto de Sistemas Complejos de Nueva Inglaterra en Massachussetts, Estados Unidos, Uruguay es uno de los 43 países del mundo y el único de Sudamérica que le "está ganando" al virus.

¿Puede haber una trampa de los números? El epidemiólogo Julio Vignolo, integrante del comité de expertos que asesora al gobierno, asegura que no. "Usted me podría decir que hay subregistro, pero cada vez se hacen más test . Y quien no crea en los test, ¿cómo explica que estén libres las camas de CTI (Centros de Tratamiento Intensivo)? ¿Por qué no están abarrotados los sistemas de salud? ¿Por qué no hay un aumento de la letalidad? Eso no se puede ocultar", opina. Para él, la epidemia "está por ahora controlada " en Uruguay considerando la baja letalidad (2,7%) así como la disminución de casos activos y de nuevos contagios. (La Nación)