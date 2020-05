1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Viernes, 08 Mayo 2020

La Delegación de la Unión Europea en Ecuador rememora el próximo 9 de Mayo el 70 aniversario de la Declaración Schuman, que dio origen a la creación de la Unión Europea. Este proyecto de unidad paz y desarrollo será conmemorado en Ecuador con una serie de actividades culturales e informativas que, debido a la emergencia sanitaria por el Covid-19, serán adaptadas a las plataformas digitales.

“Aun cuando atravesamos un momento difícil, estamos trabajando para superar esta crisis unidos. Por eso, en el Mes de Europa hemos decidido realzar un mensaje de unión ante la adversidad, difundiendo los valores culturales, sociales e históricos de Europa. Aquí estamos y seguiremos con un compromiso de solidaridad incondicional”, expresó la Embajadora de la Unión Europea en Ecuador, Marianne Van Steen.

Arte y cultura

La agenda por el Mes de Europa contempla el concurso musical #MiConciertoEnCasa. Se trata de promover, además de la celebración del Día de Europea, el 250 aniversario del nacimiento de Beethoven, autor del Himno de Europa. Para esto la ciudadanía podrán compartir en sus redes sociales, desde el 09 hasta el 25 de mayo, el último movimiento de la Novena Sinfonía ya sea cantando o tocando algún instrumento musical. En el jurado estará un experto de la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador (OSNE).

Además, del 18 de mayo al 18 de junio iniciará de forma virtual el Festival de Cine Europeo. Para acceder a los tickets de cortesía es necesario que la ciudadanía esté atenta a las redes sociales en donde se compartirán links para poder disfrutar desde la comodidad de su hogar de aclamados filmes como: Consequences (Darko Štante - 2018); Homo Sapiens (Nikolaus Geyrhalter -2016); One step behind the Seraphim (Daniel Sandu – 2017); Ray&Liz (Richard Billingham – 2018); Stranger in paradise (Guido Hendrikx – 2016); The Constitution (RajkoGrlic – 2016); The magic life of V. (Tonislav Hristov – 2019); Smuggling Hendrix (Marios Piperides – 2018); además de varios cortos de temática medioambiental.

Lanzamiento Paquete Equipo Europa frente al Covid-19 en Ecuador

En seguimiento del Plan Global de la Unión Europea para apoyar los esfuerzos de los países socios por atajar la pandemia del C-19, se realizará el lanzamiento del paquete Equipo Europa, iniciativa que busca brindar un apoyo rápido y específico a los socios de la UE para hacer frente a esta emergencia.

La acción combinará fondos nuevos y reorientados de la UE, de sus Estados Miembros y préstamos de sus instituciones financieras, en particular del Banco Europeo de Inversiones (BEI), para satisfacer necesidades a corto plazo, haciendo también frente a las repercusiones estructurales a largo plazo sobre las sociedades y la economía.

Todas las actividades serán anunciadas y se podrán seguir a través de las redes sociales de la Delegación. En Twitter y Facebook @UEenEcuador e Instagram @UEEcuador.