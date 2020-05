1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Viernes, 08 Mayo 2020

Alberto Fernández, presidente de Argentina

Hoy (viernes) a las 18:00 vence el plazo para que los bonistas acepten la oferta de renegociación de Argentina. Si no se llega al objetivo, El Ministerio de Economía seguirá negociando. El 22 es el tope para no llegar al default. Mañana sábado, se anunciarán los pasos a seguir.

El dairio Clarín de Buenos aires reseña en su edición digiital que mañana (sábado) el Ministerio de Economía planea hacer un anuncio. Para los expertos, la posibilidad que el ministro anuncie hoy un arreglo de la deuda es baja. La oferta habría conseguido no más de 40 % de aceptación. En el plano local la oferta registró 70 % de adhesión, aunque ello representa menos del 10 % del valor de los títulos que se canjean.

¿Qué significa si Argentina no logra un canje exitoso? Primero que no tendrá derecho a cambiar los prospectos de los bonos y así patear los vencimientos sin que sea demandada. Segundo, que la fecha a mirar será el 22 de mayo. Ese día vence el plazo de gracia para pagar un vencimiento de US$ 503 millones que no canceló en abril. Si se cruza esa fecha sin un acuerdo con los bonistas, el país caerá en default.