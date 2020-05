1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Miércoles, 06 Mayo 2020

Si la amenaza de la pandemia de coronavirus no era suficiente para alertar a Estados Unidos. Así le ha traído un nuevo motivo de preocupación al país norteamericano. El país de las Barras y las Estrellas es la nación con más casos positivos de coronavirus, pero ahora también tendrán que lidiar con un avispón gigante, que curiosamente también llega desde Asia.

El 'Vespa Mandarinia', que es el nombre científico del insecto mencionado, es considerada como la avispa más grande en todo el mundo, y es originaria de Japón. Puede llegar a alcanzar hasta 5 centimetros de longitud, lo que supone una gran amenaza para los habitantes.

Preocupación por las abejas

Apicultores y expertos en los Estados Unidos se encuentran sumamente preocupados por la llegada del 'Avispón Gigante' asiático, ya que esta es capaz de terminar con todas las colmenas de abejas en el país, esto debido a sus potentes mandíbulas.

El diario norteamericano 'The New York Times' fue el que dio a conocer la noticia, señalando que el hombre que advirtió sobre su llegada en Estados Unidos, se dio cuenta después de ver que sus abejas habían sido decapitadas por el avispón gigante.

Este suceso ocurrió en el estado de Washington, curiosamente el mismo que vio su primer caso positivo por coronavirus. La preocupación es inmimente debido a que 50 personas mueren cada año en Japón a causa del avispón gigante, debido a que su veneno es muy peligroso.

Ante ello, Chris Looney, entomólogo del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, admitió que los investigadores están haciendo lo posible por evitar que se reestablezcan en el país, asegurando que ”esta es nuestra ventana para evitar que se establezca y si no podemos hacerlo en los próximos años, probablemente no se pueda hacer”. (AS)