Detalles Publicado el Jueves, 30 Abril 2020

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha endurecido su retórica en torno a China y ha declarado este jueves que es posible que Pekín o no pudo contener el brote del covid-19 o dejó que el virus se propagara. Hablando con periodistas, se negó a decir si responsabiliza directamente al presidente chino Xi Jinping por lo que percibe como desinformación de las autoridades cuando el virus apareció por primera vez y fue detectado en Wuhan.

De lo que el mandatario estadounidense no tiene dudas es que el nuevo coronavirus se originó en el Instituto de Virología de Wuhan: tiene "un alto grado de convicción" de que fue así. Sin embargo, Trump ha afirmado que no puede decir a la prensa a qué se debe tanta seguridad porque no se le permite pronunciarse sobre ello, pero ha visto pruebas que lo corroboran.

Trump ya aseveró el miércoles que puede "hacer mucho" en relación a las consecuencias para China, a la que culpa de la propagación del nuevo coronavirus por todo el mundo, y este jueves ha afirmado que podría imponer aranceles como medida punitiva. El presidente ha agregado que EE.UU. no tiene que parar los pagos de deuda al país asiático para que Pekín sienta el peso de las consecuencias.

Durante la rueda de prensa, Trump también ha arremetido contra la Organización Mundial de la Salud (OMS) que en su opinión debería "estar avergonzada de sí misma porque es como una agencia de relaciones públicas para China". (RT)