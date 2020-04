1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Miércoles, 29 Abril 2020

Pediatras de varios países europeos han alertado de la aparición de casos de niños con un cuadro clínico de inflamación multiorgánica grave, que podría estar relacionado con el coronavirus. Los primeros en dar la voz de alarma han sido los británicos y, según ha informado este martes el ministro de Sanidad del Reino Unido, Matt Hancock, ha causado la muerte de varios menores que no tenían condiciones patológicas subyacentes. Dolor abdominal y otros síntomas gastrointestinales como diarrea y/o vómitos “pueden evolucionar en pocas horas hacia un shock, con taquicardia e hipotensión, incluso en ausencia de fiebre”, según la alerta distribuida el lunes por la Asociación Española de Pediatría (AEP), que cita casos en el Reino Unido, Italia, Francia y Bélgica. Estos síntomas “suelen acompañarse de fiebre, eritrodermia e inyección conjuntival”, compatibles con la enfermedad de Kawasaki [una inflamación de los vasos sanguíneos] y un síndrome shock tóxico. Los expertos consultados señalan que, en España, se han descrito casos, al menos, en Madrid, Málaga y Barcelona, pero llaman a la calma: es un cuadro clínico muy poco frecuente.

“Son tan pocos casos que solo es una sospecha lo de que tengan relación con la covid-19, pero todo ha coincidido en el tiempo. Todas estas manifestaciones tienen un denominador común: una inflamación de los vasos sanguíneos. Y no es de extrañar que la covid-19, con capacidad de provocar inflamaciones, pueda provocar esto en los niños”, valora Carlos Rodrigo, director clínico de Pediatría en el hospital Germans Trias i Pujol de Badalona. El pediatra, que ya ha comandado el comité de crisis en otras alertas sanitarias como la crisis del enterovirus en Cataluña en 2016, que provocó daño neurológico a varias decenas de niños, pide calma y cautela. “Afortunadamente nos coge preparados. Conocemos estos cuadros clínicos y hay que tratarlos como lo estábamos haciendo, no necesitamos tratamientos nuevos. Y como no hemos estado sometidos a presión durante la crisis sanitaria, porque los síntomas en niños eran leves, tenemos disponible toda la capacidad de medios y UCI del sistema sanitario para atenderlos. Pero son cuadros clínicos muy poco frecuentes”, insiste. La alerta de la Asociación Española de Pediatría (AEP) es más bien “preventiva, para estar atentos”, matiza. “Resulta prioritario reconocer estos cuadros para derivar urgentemente a estos pacientes a un centro hospitalario”, sostiene la AEP en su mensaje a los pediatras.

“Es una nueva enfermedad que creemos que puede estar causada por el coronavirus, no estamos seguros al 100% porque algunos de los pacientes han dado positivo en los test, así que estamos investigando, pero es algo que nos preocupa”, ha dicho Hancock este martes en una entrevista en LBC Radio. “Es raro, aunque es muy significativo para los niños que lo tienen, el número de casos es pequeño”, ha añadido. Médicos en el norte de Italia han informado de un alto número de niños menores de nueve años con lo que parecen casos graves de la enfermedad de Kawasaki, más común en Asia, según Reuters. Esta patología es una vasculitis (inflamación de los vasos sanguíneos o linfáticos) que tiende a afectar a menores de entre 1 y 8 años. Se caracteriza por fiebre prolongada, conjuntivitis o inflamación de las mucosas. La Asociación Española de Pediatría recomienda, ante la aparición de algunos de estos síntomas “tener un alto índice de sospecha, monitorizar la frecuencia cardiaca y la tensión arterial y valorar la derivación urgente a un hospital próximo”.

“Se trata de una situación extraña, pero considero completamente plausible que haya sido causada por el virus, al menos en algunos casos. Sabemos que en los adultos los problemas graves surgen cuando comienza un proceso inflamatorio, y lo que hemos observado en los niños es un claro proceso inflamatorio, aunque diferente", explicó el profesor Whitty. Al haber surgido a la vez que el coronavirus ha hecho su aparición, la posibilidad de que exista una relación —aunque no sea ni mucho menos definitiva— es ciertamente plausible".

Rodrigo señala que el síndrome de Kawasaki y el shock tóxico tienen similitudes con la covid-19. “El síndrome de Kawasaki también es una respuesta inflamatoria exageradísima con lesiones en la piel y en la boca e inflamación en los ganglios. La covid-19 suele afectar más a los pulmones y este síndrome genera más problemas en el corazón por la inflamación de las vías coronarias y puede provocar infartos. Pero en nuestro medio, si se detecta pronto, y de ahí la alerta de la AEP, la mortalidad es muy inferior al 1%”, avisa el pediatra. Mientras que el shock tóxico está provocado por las toxinas que desprenden unas bacterias. “Los vasos sanguíneos pierden su capacidad de hacer los movimientos para que circule la sangre y esta es incapaz de llegar a su destino. La mortalidad es inferior al 10%”, apunta. (El país)