Viernes, 24 Abril 2020

En el marco de su reforzado operativo antidrogas en América Latina, Estados Unidos anunció este jueves que sus fuerzas incautaron tres toneladas de cocaína de dos aviones que viajaban de Venezuela hacia Guatemala. La información fue provista por James Story, encargado de negocios norteamericano en el país caribeño.

“En los últimos días han sido dos aviones que salieron de Venezuela hacia Guatemala con drogas y tuvimos incautaciones de tres mil kilos de cocaína. No estoy diciendo que toda la droga sale de Venezuela, pero sí un porcentaje importante”, señaló.

Asimismo, el funcionario comentó que “solo desde el 1 de abril han habido diez incautaciones de ocho toneladas de drogas con un valor de 165 millones de dólares”.

Esto se da en medio del operativo antidrogas más grande de Estados Unidos en Occidente lanzado el pasado 1 de abril por el presidente Donald Trump.

La misión cuenta con una mayor fuerza naval y aérea que la que estaba apostada previamente en la región, y tiene como objetivo evitar que regímenes dictatoriales se aprovechen de la crisis por el coronavirus. La Armada norteamericana envió buques y aviones cerca de las costas de Venezuela días después de acusar formalmente de “narcoterrorismo” al dictador Nicolás Maduro y a 14 miembros de la cúpula chavista.

Ante las críticas del régimen chavista por el despliegue militar, y en medio de la crisis de gasolina en Venezuela, Story aclaró que la flota norteamericana en el Caribe no constituye un bloqueo ni evita la entrada de la gasolina al país caribeño, el cual enfrenta una grave escasez desde hace semanas: “(El ministro de exteriores del Régimen, Jorge) Arreaza y otros han dicho que hay un bloqueo de los Estados Unidos, y no es verdad. No hay ningún barco de los Estados Unidos en el Caribe bloqueando la entrada de gasolina a Venezuela”, expresó.

El encargado de negocios apuntó que debido a la crisis petrolera internacional, y en la propia Venezuela, la dictadura de Maduro no podrá vender crudo por meses o incluso años.

En esa línea, indicó que teniendo una capacidad de refinar gasolina de 1.300.000 barriles por día, Venezuela ha bajado a 30 mil barriles diarios “debido a la corrupción y a la falta de mantenimiento”.

Días atrás, el almirante Craig Faller, comandante del Comando Sur de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, aseguró que el tráfico de drogas desde Venezuela “ha aumentado significativamente en los últimos años” y que el régimen de Maduro se ha beneficiado de esta actividad ilegal.

En una conferencia telefónica con la prensa el militar también aseguró que la dictadura comunista en Cuba “aseguró la supervivencia” del régimen venezolano y que “está al tanto” de las actividades de narcotráfico vinculadas a Maduro y la cúpula chavista.

