1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Lunes, 20 Abril 2020

Tenedores de bonos extranjeros rechazaron la propuesta presentada por el Gobierno de Argentina para reestructurar 66.238 millones de dólares de su deuda externa con una quita del 62 % de intereses y el comienzo de pagos de capital en tres años.

El Grupo de Titulares de Bonos de Canje, con sede en Nueva York y que posee títulos por más de 4.000 millones de dólares, criticó este lunes en un comunicado el plan ofrecido el viernes pasado por el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía, Martín Guzmán.

Las críticas de los tenedores de bonos

Los bonistas aseguraron que iniciaron conversaciones de "buena fe" con el gobierno para aliviar el flujo de efectivo que Argentina necesita en el corto plazo para enfrentar una crisis económica a la que se agregó la pandemia de coronavirus.

suado haciEl Grupo de Titulares de Bonos de Canje estuvo y está preparado para abordar esos problemas en el contexto de un proceso que requiere de transparencia por parte de los representantes de la Argentina y compromisos significativos entre las partes", señalaron desde el grupo, conformado por fondos como Cyrus Capital Partners LP, Monarch, HBK Capital Management y VR Capital Group Ltd.

Sin embargo, agregaron, sus opiniones no fueron tenidas en cuenta. "En lugar de seguir un curso de compromiso constructivo, la Argentina ha optado por hacer una oferta unilateral… no representa el resultado de negociaciones de buena fe. El Grupo de Titulares de Bonos de Canje la considera inaceptable y no tiene intención de apoyarla", advirtió.

A pesar de sus críticas, los bonistas manifestaron su disposición para acordar un camino consensuado hacia una carga de deuda sostenible.

El plan anunciado por el gobierno

Con el apoyo de la oposición, el Gobierno argentino dio a conocer el viernes su oferta de reestructuración de bonos de la deuda bajo legislación extranjera por un monto de 66.238 millones de dólares. Al advertir que Argentina hoy no está en condiciones de pagarle a nadie, el ministro de Economía precisó que la intención es comenzar a cubrir la deuda en 2023 con una quita del 62 % de intereses, lo que representaría 37.900 millones de dólares. La quita de capital, en tanto, sería del 5,4%, es decir, un nivel mínimo.