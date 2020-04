Julian Assange tuvo dos hijos con su abogada mientras estaba refugiado en la embajada de Ecuador en Londres. Los niños, Gabriel y Max, tienen ahora uno y dos años y la madre, Stella Morris, ha contado al diario británico Daily Mail que tienen intención de casarse. Ha explicado que su historia de amor surgió hace cinco años.

Se enamoraron y ahora que teme por su vida, encarcelado en la prisión de alta seguridad de Belmarsh, ha decidido revelar una historia hasta el momento secreta. Assange había solicitado la libertad bajo control judicial con la intención de evitar el coronavirus.

La Justicia se lo denegó y el fundador de Wikileaks ha optado por desvelar la situación. En Twitter, WikiLeaks reclama al gobierno británico la liberación de Assange y de otros presos porque “el coronavirus está causando estragos en las cárceles” junto a un vídeo de casi 12 minutos de duración colgado en el canal de Youtube de la organización donde Morris cuenta toda la historia y presenta a sus hijos.

Assange y la abogada habría comenzado su relación en 2015 y un año después la mujer se quedó embarazada. En 2017, la pareja se comprometió, con anillo de diamantes incluido que eligieron juntos viéndose a través de internet, y en este tiempo han nacido los dos bebés. El australiano ‘estuvo’ (online) en el parto de los pequeños, e incluso los conoce como muestra el diario en una instantánea de padre e hijo mayor.

Los dos, ciudadanos británicos, le han visitado en la prisión donde permanece desde 2019 e incluso el mayor fue a ver a su padre cuando aún estaba en la embajada de Ecuador, donde el australiano estuvo refugiado siete años. Se cree que la pareja habría logrado mantener oculta su relación tanto a los diplomáticos como a los funcionarios de la embajada después de que Scotland Yard le retirara la vigilancia continua.

La abogada de origen sudafricano ha explicado que la primera vez que vio a Assange fue en 2011 en un club de Londres donde fue a tomar un té con su amiga Jennifer Robinson, abogada de WikiLeaks, y que le pidieron ayuda dada su educación internacional. Vivió en Suecia, por lo que podría defenderle en contra las acusaciones de violación en este país, y habla español por lo que su papel habría sido clave en su búsqueda de asilo en una embajada sudamericana.

Licenciada en Derecho y Política y con maestría por Oxford, Stella Morris se llama en realidad Sara González Devant pero optó por un nombre más inglés para no levantar sospechas. Ha explicado, además, que cree que en 2018 trataron de robarle un pañal del bebé para analizar el ADN, según le advirtió un miembro de seguridad de la empresa española que trabajaba en la embajada. Y no solo (todo esto), también ha dicho que los padres de Assange le apoyan y que están encantados con sus nietos, además de que la duquesa de Beaufort, Tracy Louise Somerset, y la cantante M. I. A. son las madrinas de los niños.

La justicia británica ha suspendido hasta mayo el examen para la extradición que pretende Estados Unidos que lo acusa de haber espionaje y de difundir más de 700.000 documentos clasificados sobre actividades militares y diplomáticas estadounidenses. (Revista Vanity Fair)

WATCH: Julian Assange's newly revealed partner, and mother of their 2 young children, speaks for the first time: Urges UK government to bail her vulnerable fiance amid #coronavirus fears#FreePress#DontExtraditeAssange #COVID19 https://t.co/Uy6Kbsj55K