1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Miércoles, 08 Abril 2020

Los fallecimientos por coronavirus han crecido en España por segundo día consecutivo. Este miércoles la subida, de 757 nuevas víctimas mortales, ya no se puede achacar al efecto fin de semana, que, de alguna forma, adultera los datos publicados los domingos, lunes (estos dos a la baja) y martes (al alza). Es, no obstante, algo parecido a lo que preveía la mayoría de los expertos: una vez que se iniciase la caída no iba a ser continua, sino que se producirían altibajos y España se situaría en una especie de meseta antes de que las muertes por Covid-19 descendieran de forma continua. El número total de decesos asciende oficialmente a 14.555, si bien cada vez más indicadores, incluida la cantidad de entierros, indican que la cifra real es muy superior.



El número de positivos ha vuelto a subir, tanto en términos relativos como absolutos: 6.180, un aumento del 4,4%, algo superior al martes, de un 4%. Esta cifra siempre se debe tomar con mucha cautela, puesto que el número de test es muy limitado. Pero ahora, más que nunca, puesto que, al menos en teoría, ya han comenzado a realizarse pruebas de forma más generalizada a sanitarios y residencias, lo que podría influir en una mayor subida que no necesariamente tendría por qué significar un aumento real de la epidemia en España.

Los responsables sanitarios han incidido en pedir prudencia. Tras una toma de decisiones que en opinión de algunos expertos ha llegado tarde, quieren evitar a toda costa rebrotes cuando se vuelva, poco a poco, a la normalidad. En opinión de Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), ya “estamos bajando”. “Hemos conseguido que las UCI no hayan colapsado, al menos por ahora. Los hospitalizados y casos graves no se han reducido tanto como no hubiera gustado, pero lo suficiente para que sistema sanitario se haga cargo de ellos”, ha dicho. Simón cree que está terminando la fase “dura”, de confinamiento total, pero que era también la más fácil de seguir. “Lo único que había que respetar era quedarse en casa, pero progresivamente, a medida que vayan pasando los días, a medida que vayamos levantado medidas, la gente podrá realizar algunas actividades, pero es más difícil que se mantenga la tensión, el distanciamiento una vez que los trabajadores se incorporen a sus puestos. Habrá que ser más conscientes para evitar que repunten los casos y que el sistema sanitario y las UCI vuelvan a estar en tensión”, ha añadido desde su domicilio, donde guarda cuarentena tras dar positivo por Covid-19.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, que ha comparecido en el Congreso de los Diputados, advirtió, sin embargo de que todavía quedan semanas de confinamiento. “El gobierno no puede no estar trabajando en escenarios de desescalamiento, pero no estamos en ellos. Hay que prepararlos, discutirlos, pensar despacio. Pero hay un mensaje claro para la ciudadanía: todavía estamos en fase dura de combate contra la pandemia. Hemos llegado al pico pero hay que bajarla”, añadió. (El País)