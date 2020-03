Al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no le hizo ninguna ilusión saber que los Duques de Sussex han decidido instalarse en su país. Por ese motivo, no ha dudado en enviarles un claro mensaje a través de Twitter, pocos minutos después de saber que la pareja se había mudado de Canadá a Los Ángeles.

Ni siquiera los problemas a los que se enfrenta el mandatario estadounidense provocados por la pandemia (su país ya ostenta el récord de contagiados por Coronavirus, ha impedido que este domingo anunciara por Twitter que su Gobierno no pagará con fondos públicos la seguridad de los duques de Sussex, el príncipe Harry y Meghan Markle, además de posicionarse a favor de la Reina Isabel II.

“Soy un gran amigo y admirador de la reina y del Reino Unido. Se informó de que Harry y Meghan, que abandonaron el Reino Unido, residirían permanentemente en Canadá. Ahora han dejado Canadá para venir a los Estados Unidos. Sin embargo, el país no pagará su protección de seguridad. ¡Deben pagar!", ha expresado tajantemente a través de su cuenta de Twitter.

Tras la dura declaración de Trump, los Duques de Sussex han querido responderle a través de su portavoz, dejando claro que no tienen intención de que su seguridad corra a cargo del gobierno americano: “El duque y la duquesa de Sussex no tienen planes de pedir recursos de seguridad al gobierno de los Estados Unidos. Se han hecho arreglos de seguridad con fondos privados”.

Las declaraciones de Trump se producían poco después de que varios medios hayan publicado que, tras abandonar sus funciones dentro de la Casa Real Inglesa, los Sussex se han mudado de Canadá a Los Ángeles, ciudad natal de Meghan Markle. Las razones de la pareja para instalarse finalmente en la capital de la industria del entretenimiento, son la decisión de la actriz estadounidense de retomar su carrera en Hollywood.

En la información exclusiva sobre la mudanza de los Sussex, publicada en la revista People y el diario británico The Sun, se recoge que la pareja se mudó a Los Ángeles antes de que se produjera el cierre de fronteras en Estados Unidos. La crisis del Coronavirus provocó que decidieran dejar su residencia en Vancouver (Canadá) antes de lo previsto. (La Razón de España)

