Detalles Publicado el Miércoles, 11 Marzo 2020

Medida sin precedente. En su discurso a la nación con motivo de la recientemente declarada pandemia del coronavirus, el presidente Donald Trump anunció la suspensión de todos los vuelos que salgan desde países miembros de la Unión Europea (UE) con destino a Estados Unidos. El mandatario aclaró que su medida restrictiva no incluye a Reino Unido.

Trump calificó sus decisiones como “serias pero necesarias” para impedir que nuevos casos de coronavirus entren a Estados Unidos. Desde la oficina oval y con un semblante notablemente serio, el presidente estadounidense llamó al nuevo brote “infección horrible” y dijo que estaba tomando una “respuesta sin precedentes” ante la amenaza que supone.

Haciendo referencia a un anuncio que su vicepresidente Mike Pence había hecho este martes, Trump recordó el compromiso de las compañías aseguradoras de cubrir el tratamiento contra el coronavirus y de renunciar al copago de las pruebas para detectarlo.

El presidente agregó a su paquete de medidas para hacer frente a la pandemia ayuda financiera a los trabajadores que se enferman o que tienen que permanecer en cuarentena, aunque no dio detalles sobre cómo sería. El Departamento del Tesoro, añadió, “aplazará el pago de impuestos sin intereses o multas para personas o empresas afectadas negativamente”.

Trump, que restó importancia al brote en sus inicios, pidió ahora a los estadounidenses que no realicen viajes que no sean necesarios. Aunque se mostró más prudente esta vez y menos optimistas, el republicano se atrevió a hablar de un rápido fin de la propagación del virus y señaló que “esto no es una crisis financiera”. Los expertos, al contrario, han advertido de que la pandemia puede empeorar, informó El Diario de Nueva York.

NBA cancela todos los juegos

La NBA ha cancelado todos los juegos de esta temporada por el coronavirus. La decisión llega después de que un jugador de los Utah Jazz diera positivo a la prueba del patógeno.

Actor Tom Hanks dio positivo

El actor Tom Hanks anunció este miércoles que dio positivo para el nuevo coronavirus, Covid-19. Su esposa, la actriz Rita Wilson, también fue diagnosticada, aseguró el actor a través de un comunicado que publicó en sus redes sociales.

Italia hacia la cuarentena absoluta

El Gobierno de Italia ordena el cierre de todos los establecimientos comerciales del país excepto los supermercados de alimentos y las farmacias. La medida, pensada para frenar la expansión de coronavirus, encamina a la nación hacia la cuarentena absoluta. (jtr)