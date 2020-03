El País de España

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se indignó y reprochó a sus paisanos los pitos y silbidos que le dedicaron durante un acto público en su tierra natal.

El acto, destinado a mostrar los cambios de la conocida como la cuarta transformación, terminó con un intercambio de reproches que por momento hacían inaudibles sus palabras. El mandatario incluso amagó con abandonar la tarima cuando los abucheos subieron de tono.

Durante los 24 minutos que duró su intervención, López Obrador escuchó respuestas negativas, respecto a si todos los programas de su Gobierno en verdad llegan a la gente

— ¿Saben cuántas becas estamos entregando?, preguntó el presidente.

— ¡Faltan!, le gritaron.

— Claro que falta, pero ¿saben cuántas llevamos entregadas? Once millones de becas en todo el país. A ver, les pregunto ¿no todos los que estudian preparatoria tienen sus becas?, dijo López Obrador.

—¡Nooooooo!

—¿Cómo que noooo? ¡La mentira es del demonio, reaccionaria y conservadora!, reprochó a unos mil asistentes.

Junto a los reproches recibidos el presidente municipal de San Carlos fue uno de los más silbados. “Miren, ahí está, ahí están los gritos. ¿Qué ganamos con eso?, ¿van a seguir gritándole al presidente municipal?”, preguntó López Obrador a la gente.

Entonces se escuchó el grito de “¡sí¡”.

Ante ello, López Obrador dijo: “Pues yo no estoy de acuerdo. No voy a hablar, ya saben que yo soy terco, hasta que escuchen. Me dio mucho gusto estar aquí con ustedes. Ya no voy a poder seguir hablando, porque así no se puede. No quiero politiquería, no quiero grilla. ¿Me van a escuchar?”. A la autoridad se le tiene que respetar, añadió visiblemente contrariado.

El mandatario sintió que le estaban “cobrando las cuentas de Villalpando”, actual presidente municipal de San Carlos y miembro de Morena, el partido fundado por él.

Aquí vine hace diez años, aquí nací y conozco San Carlos y estaban de aplaudidores de un candidato a presidente municipal y ni me hacían caso a mí y ya saben como resultó ese presidente municipal”, recordó a su pueblo en referencia a actos de corrupción del pasado..

Antes de despedirse anunció las dos promesas con las que llegó a la localidad tabasqueña: agua potable y un hospital con especialistas y medicinas. Paralelamente, añadió que pronto vendría el director general de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, para anunciar una bajada del precio de la luz y la llegada de nuevas tarifas más justas.

