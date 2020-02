El presidente estadounidense Donald Trump prometió perdonar a Julian Assange tras su juicio de extradición si decía que Rusia no estaba involucrada en filtrar correos electrónicos del partido demócrata, señalaron medios británicos.

Aunque el juicio de extradición de Julian Assange a Estados Unidos debe iniciarse el 24 de febrero en Londres, este miércoles se realiza una audiencia previa en que el tribunal ha escuchado que su defensa llamará a un testigo que alegará que el gobierno de Estados Unidos le ofreció el perdón al líder de WikiLeaks.

Julián Assange asistió a la audiencia mediante un enlace virtual desde la prisión de Belmarsh donde ha permanecido recluido hasta el inicio de las sesiones de su juicio por extradición a Estados Unidos, desde que fue desalojado de la embajada ecuatoriana en abril del 2019. Las cortes británicas deben decidir si Assange debe enfrentar cargos de espionaje en Estados Unidos.

De acuerdo al diario británico Guardian, el abogado de Assange, Edward Fitzgerald, se refirió a la evidencia que alega que el excongresista republicano de EE. UU. Dana Rohrabacher había ido a ver a Assange, ahora de 48 años, mientras aún estaba en la embajada ecuatoriana en agosto de 2017.

De acuerdo a periodistas británicos asistentes a la audiencia, Assange dijo que el perdón estaba condicionado a que él anunciara públicamente que Rusia no tenía nada que ver con el ataque a las elecciones de 2016.

WikiLeaks, web fundada por Julian Assange, publicó correos electrónicos que comprometieron a la candidata demócrata Hillary Clinton, quien enfrentó a Donald Trump en las elecciones de noviembre del 2016.

Assange es buscado en Estados Unidos para enfrentar 18 cargos, incluida la conspiración para cometer intrusión informática, por la publicación de cables estadounidenses hace una década.

Podría enfrentar hasta 175 años en la cárcel si es encontrado culpable. Está acusado de trabajar con la exanalista de inteligencia del ejército estadounidense Chelsea (Bradley) Manning para filtrar cientos de miles de documentos clasificados. (El Universo)

