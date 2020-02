Ivonne Baki, nueva embajadora de Ecuador en Estados Unidos, presentó sus cartas credenciales al presidente de ese país, Donald Trump. El cumplimiento de esta formalidad se dio a conocer la tarde de este jueves 6 de febrero del 2020.

Mediante su cuenta de Twitter, Baki señaló: Un diálogo para fomentar la confianza entre ambos países. Embajadora Ivonne Baki presentando sus Cartas de Credenciales al presidente Donald Trump”.

La diplomática ocupa esa Embajada tras la salida de Francisco Carrión quien señaló que puso su renuncia porque no existía un convenio para la realización de los vuelos de vigilancia de EE.UU. en territorio ecuatoriano.

Respecto a la salida de Carrión, el Gobierno señaló que ocurrió después de que el presidente Lenín Moreno le solicitara su renuncia.

Este jueves también se conoció que el presidente Moreno mantendrá una reunión con el presidente norteamericano el próximo 12 de febrero. Un fuente de Cancillería informó que esto se habría concretado por labor de Baki. (El Comercio)

A dialogue to foster the trust between both countries.⁦ Ambassador ⁦@ivonnebaki⁩ presenting her Letters of Credence to ⁦@realDonaldTrump.⁩ ⁦⁦⁦@ComunicacionEc⁩ ⁦⁦@amchamec⁩ ⁦@EmbajadaEcuUSA⁩ ⁦@Presidencia_Ec⁩ pic.twitter.com/U9nrBkquDQ