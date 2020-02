1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Miércoles, 05 Febrero 2020

Mientras trabajaba en una obra en la comunidad de General Alvear, en Argentina, Saúl Jiménez jamás se imaginó que un acto de honestidad le iba a cambiar la vida.

Tras estar sin trabajo, el argentino de 31 años y padre de cuatro hijos logró ser parte de las tareas de reconstrucción de un local que se incendió en enero pasado.

El propietario del negocio, Óscar Alvear, detalló que Jiménez encontró 250 000 pesos argentinos (alrededor de 4000 dólares) que se consideraban perdidos en el incendio.

Jiménez señaló a varios medios argentinos que jamás dudó en entregar el dinero y “lo bueno es que me siguen dando trabajo, a mi me gusta trabajar, me hace falta la plata pero no de esa forma, me gusta ganármela, levantarme a las 6 de la mañana, salir a trabajar".

El 3 de febrero, el acto tuvo su recompensa y el intendente de la localidad dio a conocer que contratarían al albañil para la Dirección de Obras Públicas.

“Si volviera a encontrar ese dinero no dudaría en devolverlo otra vez, a mi me gusta ganarme mi dinero, me gusta trabajar y no que me regalen las cosas”, manifestó Jiménez en declaraciones recogida por el portal Alvear Diario. (El Universo)

Premio a la #Honestidad



Hoy recibí a Saúl Jiménez, nuestro vecino que devolvió $250.000. Desde mañana trabajará en la Dirección de Obras Públicas.



Estos actos de honestidad deben ser reconocidos y tomados como ejemplo. Gracias Saúl por el gesto y felicitaciones. pic.twitter.com/CsEbHWZSlx — Walther Marcolini (@WMarcolini) February 3, 2020