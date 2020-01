1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Viernes, 24 Enero 2020

"Por donde yo vivo (Gaoming) las personas estaban menos alarmadas, pero desde que se confirmó que el nuevo coronavirus (2019-nCoV) se contagia de persona a persona, la gente ha comenzado a usar mascarillas y salir menos", cuenta el ecuatoriano Josué Burbano Sánchez, quien llegó a China el 30 de diciembre acompañado de su esposa estadounidense Rose Lamensdorf. Burbano relató su experiencia vía Whatsapp a EL TELÉGRAFO desde Manila (Filipinas), hasta donde se trasladó desde la ciudad china de Gaoming.

En Gaoming "los últimos cuatro días pasamos casi las veinticuatro horas encerrados en el departamento.

Sobre todo porque el periodo de incubación del virus es un poco desconocido, osea, quiere decir que hay personas que pueden portar el virus y no presentar ningún síntoma. Y no se sabe que tan contagioso es en la etapa del periodo de incubación", relata Burbano.

Este joven, oriundo de la parroquia Gral. Pedro J. Montero del cantón Yaguachi, reconoce que vive la situación un poco asustado. El temor a contagiarse fue una de las razones que lo llevó junto a su esposa a tomar la decisión de salir de China hasta ver "cómo se va dando toda la situación".

En Gaoming la esposa de Josué, Rose, se desempeñaba como profesora de inglés en un colegio internacional (Foshan Foreign Language School). Josué tenía previsto trabajar en el mismo colegio luego del feriado por el Año Nuevo, "pero ahora con todo esto no sabemos qué mismo pasará", comenta.

Y es que el Año Nuevo Lunar no solo marca la mayor época de celebración en la segunda economía mundial, también es el periodo de mayor desplazamiento de personas en China y en el mundo. De allí las estrictas medidas del gobierno chino para evitar un mayor contagio.

En Wuhan (provincia de Hubei), ciudad china donde se produjo el brote epidémico, "está cerrado el aeropuerto para tener más control sobre el virus, además las estaciones de buses y trenes", explica el compatriota sobre el estricto protocolo que se sigue en el país asiático. En 13 municipalidades se han adoptado medidas de confinamiento.

Solo en la provincia de Guangdong ya hay 26 casos confirmados y "en la ciudad más cercana a nosotros que es Foshan, uno", explica el compatriota un poco alarmado. Reconoce, sin embargo, que las autoridades han hecho eco de las precauciones a tomar: usar mascarillas, lavarse bien las manos cada cierto tiempo, usar desinfectantes, evitar estar en zonas con mucha presencia de personas, entre otras.

La pareja temía no poder salir de China. No obstante logró llegar a Manila y, mientras otorga la entrevista, espera el vuelo que lo llevará a Cebú, en Filipinas también. "La verdad no sabría decir cuánto tiempo estaremos acá. Lo que hicimos fue salir de China y estar en un lugar un poco más seguro en cuanto al tema del coronavirus".

Josué explica que dependiendo de cómo se desarrolle la situación "analizaremos el tiempo de regreso a China". Añade que "en caso de no mejorar y, Dios no quiera de una emergencia internacional, trataremos de regresar lo más pronto a Ecuador".

Mientras, en Filipinas la pareja tratará de aprovechar para conocer el país. Allí no se han reportado casos todavía.

El jueves, la Cancillería informó que la Embajada ecuatoriana en la República Popular China mantiene un canal de contacto permanente con las autoridades de la Cancillería china y ha activado una línea directa con la comunidad ecuatoriana que funciona las 24 horas del día, a fin de que se puedan reportar circunstancias que requieran asistencia y monitorear la situación sanitaria y migratoria de los compatriotas. (El Telégrafo)