Detalles Publicado el Jueves, 23 Enero 2020

Rafael Ramírez, ex ministro de Petróleo y Minería y ex presidente de PDVSA, dijo que en los 10 años que estuvo al frente de la petrolera estatal se perdieron unos 700 mil millones de dólares. El venezolano es una de las personas que más conoce la realidad del régimen chavista, sus secretos, de ahí que en estos momentos sea uno de sus principales enemigos. Ahora vive escondido en el exilio.

“Mis estimaciones han sido 700 mil millones de dólares”, dijo quien fuera uno de los hombres más cercanos a Hugo Cháves. También fue funcionario del régimen de Nicolás Maduro.

“¿En qué periodo?”, preguntó un periodista para el documental ‘Petróleo y Ruina-El éxodo venezolano’ que produjo Deutsche Welle para Latinoamérica, y que fue estrenado el pasado 17 de enero en la cuenta de YouTube de la cadena estatal alemana. En el filme se afirma que miles de millones de dólares que ganó el país gracias a su producción petrolera se perdieron en cuentas privadas en el exterior.

“En 10 años. En mis 10 años. En los míos, porque es la cuenta que yo tengo. 480 mil (millones de dólares) del tema de ingreso fiscal, más los ingresos propios de PDVSA, podríamos llegar a 700 mil millones. Como sea, la gran pregunta es: ¿Qué hizo el estado venezolano con esa cantidad de dinero? Es una gran pregunta, ¿no?”, respondió Ramírez.

Ramírez explicó en sus palabras cómo es el desastre del régimen chavista. Dijo que Maduro puso lo que quedaba de la raquítica industria venezolana en manos de sus amigos y también de la Guardia Nacional. Hombres con innumerables denuncias de corrupción, con claros vínculos con el narcotráfico y sin ninguna experiencia.

“El señor que dirige la industria petrolera es un general, el general Quevedo. Fue el que condujo la represión en la calle en el año 2017. Es ahorita ese represor el jefe de la industria petrolera. No sabe nada de petróleo. Ha puesto en todos los puestos de gerencia a puros guardias nacionales. No sé el que me esté escuchando si entiende, son los guardias de frontera; no tiene idea de cómo se maneja la industria petrolera”, dijo en el documental.

La voz narradora del filme asegura que Rafael Ramírez conoce las cifras del saqueo estatal y sabe a dónde se han llevado el dinero las elites chavistas.

“Hay que poner las cosas en su sitio, yo sí creo que al menos un 30% de nuestros ingresos se nos fueron en manos de la corrupción y del despilfarro. O sea, un mecanismo de extracción de dinero del país. Ese dinero está en los grandes países desarrollados. No hay ninguno de ese dinero que esté en Zimbabwe. Ese dinero está en Europa y ese dinero está en los Estados Unidos. Ahí está", dijo Ramírez.

El ex presidente de PDVSA cosechó la fe ciega de Chávez en los doce años que permaneció a su lado. Sirvió a las ambiciones desmedidas del militar desde la riquísima compañía de energía tejiendo relaciones en todos sus socios. Incluso, bajo su mandato, llegó a venderle crudo pesado a los Estados Unidos que era procesado por gigantes de aquel país. El ingeniero conocía todos los engranajes para hacer de la firma estatal una mina de oro.

La dictadura venezolana, con Nicolás Maduro y Diosdado Cabello a la cabeza, montaron una cacería internacional contra Ramírez. El quiebre entre el ex ministro y el régimen se dio cuando le exigieron de usar PDVSA para otro tipo de servicios. “Querían usar a la empresa para el blanqueo de dinero proveniente del narcotráfico. Servirse de su estructura y conocimiento en todo el continente”, le aseguró una fuente a Infobae. (Infobae)